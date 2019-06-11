《THE KING》选角：李敏镐、金高银、禹棹焕确定出演！「男二」、「女二」则有可能是他们

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写出多部热门剧集的金银淑编剧，将於明年（2020年）推出新作品《The King：永远的君主》。主演阵容为李敏镐与金高银，新生代演员禹棹焕也确定加盟，而孙锡久、郑恩彩则有望合流。



曾创作出《太阳的后裔》、《鬼怪》等多部热门电视剧的金银淑编剧，将於明年（2020年）上半年推出新作《The King：永远的君主》。导演为《太阳的后裔》、《云画的月光》白尚勋导演。

该部电视剧以「平行世界」为背景：神族在人间释放恶魔，而恶魔打开平行世界的大门。若是在另一个世界里有一个「我」比我过得更幸福，你会选择与对方交换生活吗？面对恶魔抛出的问题，想要关闭次元之门的理科型大韩帝国皇帝「李坤」，和想要守护他人生活、朋友和爱情的文科型大韩民国刑警「郑太乙」，两人辗转於两个世界互相帮助而发生一系列故事，将为观众呈现时而悸动、时而凄凉的异次元罗曼史。



男主角由李敏镐担任。这是他继《继承者们》后，二次与金银淑编剧合作。



女主角由金高银饰演，这也是她继《鬼怪》后，二次与金银淑编剧合作。她将一人饰二角：大韩民国刑警郑太乙与大韩帝国犯罪者露娜，此为两个极端角色。



禹棹焕也将挑战一人饰两角。他所饰演的「赵恩燮」，看似只是一个普通的社会服务人员，但在另一个世界里是皇帝李坤（李敏镐 饰）的警卫「赵英奇」，预计完成JTBC新剧《我的国家》拍摄后，加入《The King》剧组。



而曾出演Netflix《超感8人组2》、KBS《最完美的离婚》的孙锡久，有望在剧中饰演重案组刑警「姜信载」。他有著冷静又执著的个性，在破案时常常发挥卓越能力。因为他的活跃表现，强力3队的捉拿率是其他团队的两倍。对於生活在漫长恶梦中的姜信载而言，郑太乙（金高银 饰）是他每天的希望。



郑恩彩饰演「具书玲」，她是大韩帝国最年轻的总理，也是首位女性总理。从底层开始登上最高职位，靠著各种兼职支撑到大学毕业。克服重重困难，和政治世家结婚，在婆家拼命学习。进入政界后选择离婚。无处可去的她下个目标是皇帝李坤（李敏镐 饰）。此前，郑恩彩曾出演OCN《客：The Guest》、SBS《Return》等作品。

另外，早就有报导指出，这次的「男二」与女主一样是刑警，会有悲伤的Loveline，就是孙锡久出演讨论中的角色；「女二」则是大韩帝国最年轻的总理，为郑恩彩出演讨论中的角色。由於金银淑编剧笔下的角色大都令人印象深刻，大家也都相当关注助演们的选角。

（图片来源：KSD、TVDaily）

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