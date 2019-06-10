《Running Man》時隔六年再度扮成復仇者聯盟！哪一個角色最爆笑呢？XD

宇宙類型的角色比較多呢～！宋智孝Cosplay真的超美…。
昨天播出的《Running Man》中，關於周邊商品T-shirt競賽，最終由劉在錫獲勝！所以大家要依照他的安排，裝扮成「復仇者聯盟」的角色人物。
▼先給大家回顧一下2013年時，RM成員變身為英雄人物的模樣！
▼角色幾乎沒有重疊，只有劉在錫仍舊是帥氣的「美國隊長」，大家是否覺得大神還可以試試看哪種角色呢？不搞笑真的太可惜了！
▼接著就是韓國「綠巨人浩克」金鍾國，真的是太適合他啦！只要是肌肉角色都非他莫屬。
▼扮成「葛摩菈」的宋智孝真的超美，相似度極高，劉在錫也表示相當滿意。
▼全昭旻扮成「勇度」真的蠻犧牲的（還貼了鬍子XD），藍到這程度扮「涅布拉」也很可以，跟智孝當一對姊妹花。
▼李光洙也扮成了和他形象相當符合的「格魯特」，這角色的難度其實蠻高的啊～！
▼梁世燦扮成「火箭浣熊」，臉妝真的還蠻不錯的，化妝師真的很厲害。
▼HAHA扮成「蟻人」，希望到時候在T-shirt上，不要真的只是一個點而已，不然就太可憐了。
▼池錫辰則是唯一個韓國英雄「弓裔」（不是尼克·福瑞局長哦XD）。
▼扮裝搞笑片段：
（圖自：愛奇藝）
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