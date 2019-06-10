《Running Man》时隔六年再度扮成复仇者联盟！哪一个角色最爆笑呢？XD

宇宙类型的角色比较多呢～！宋智孝Cosplay真的超美…。
昨天播出的《Running Man》中，关於周边商品T-shirt竞赛，最终由刘在锡获胜！所以大家要依照他的安排，装扮成「复仇者联盟」的角色人物。
▼先给大家回顾一下2013年时，RM成员变身为英雄人物的模样！
▼角色几乎没有重叠，只有刘在锡仍旧是帅气的「美国队长」，大家是否觉得大神还可以试试看哪种角色呢？不搞笑真的太可惜了！
▼接著就是韩国「绿巨人浩克」金钟国，真的是太适合他啦！只要是肌肉角色都非他莫属。
▼扮成「葛摩菈」的宋智孝真的超美，相似度极高，刘在锡也表示相当满意。
▼全昭旻扮成「勇度」真的蛮牺牲的（还贴了胡子XD），蓝到这程度扮「涅布拉」也很可以，跟智孝当一对姊妹花。
▼李光洙也扮成了和他形象相当符合的「格鲁特」，这角色的难度其实蛮高的啊～！
▼梁世灿扮成「火箭浣熊」，脸妆真的还蛮不错的，化妆师真的很厉害。
▼HAHA扮成「蚁人」，希望到时候在T-shirt上，不要真的只是一个点而已，不然就太可怜了。
▼池锡辰则是唯一个韩国英雄「弓裔」（不是尼克・福瑞局长哦XD）。
▼扮装搞笑片段：
（图自：爱奇艺）
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