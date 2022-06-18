新綜藝《帳篷外面的歐洲》陣容確定！「真大海」柳海真將與《雞不可失》陳善奎、尹鈞相搭擋，組合讓人期待！

近日，tvN方面公布新綜藝《帳篷外面的歐洲》將由演員柳海真、陳善奎、尹鈞相出演。

《帳篷外面的歐洲》是《帶輪子的家》姜宮PD的新節目，不同於在韓國各地以露營車露營，而是以租車前往露營場，在當地超市進行採買，兩手輕鬆地跑行程的野營綜藝節目。預計在本月進行拍攝，7月底或是8月初首播。



「真大海（A.K.A IKEYO老闆）」柳海真是出了名的露營愛好者，曾在《一日三餐》和《西班牙寄宿》展現各種技能，以特有的笑臉、口才備受喜愛的他，這次會以怎樣的角色和不同的面貌與關注見面，讓人期待！



陳善奎在《雞不可失》中的炸雞店裡負責掌廚，應該也是負責料理吧 XD 而尹鈞相曾出演過《一日三餐：漁村篇》，是一名吃很多、熱心幫忙的「呆萌忙內」，這次一樣也是作為「忙內」，期待他與哥哥們的化學反應～ （陳善奎和柳海真有一起拍攝過電影《勝利號》）



而《帳篷外面的歐洲》展現的異國風情也是節目看點之一，他們將根據自己的腳步尋找歐洲的野營地點，在大自然中生活，給觀眾帶來迷人的景色和別開生面的情景。究竟會有什麼樣的風景和笑容等待著他們？令人拭目以待！

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