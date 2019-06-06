可怕！ Apink鄭恩地網路直播慘遭網友暴露住址：「再不離開我報警了！ 」

會做出這種行為的絕對不是粉絲，簡直比私生飯更惡劣！
昨日淩晨鄭恩地通過NAVER V LIVE進行直播，沒有開畫面、只以語音形式跟粉絲們聊天。 有粉絲想要她公開家裡的樣子，恩地謹慎地說：「該怎麼說呢，我不太想公開自己的家。 」恩地說到之前Apink遭遇過的死亡威脅，表示就連公開住家都讓她感到恐怖。
Apink之前遭遇了很多次爆炸物威脅，有人揚言在Apink的演出場地設置了炸彈，甚至連在日本的演出也不放過，而嫌犯雖然基本鎖定，卻礙於國際法律無法懲處。
然而，這時一名網友突然留言：「恩地姐，你就住在XXX對吧？ 恩地呀，你不是就是住在XXX嗎。 鄭恩地住在XXX。 」甚至說出了具體的建築物名稱！
鄭恩地看到留言後冷靜地說：「請出去。 我要報警了。 」其他網友看到這一狀況紛紛表示：「還特地跑到直播間來留言，真的太誇張了」、「恩地該有多辛苦啊」、「因為一個跟蹤狂，歌手和粉絲都好辛苦」。不論藝人還是普通人，隱私理應得到尊重和保護，這種行徑真的太令人氣憤了！
換個話題！恩地的新片《0.0赫茲》最近上映了，不如去電影院支持她的作品啊！
（圖源：Apink FB，V LIVE等）
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