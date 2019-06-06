可怕！ Apink郑恩地网路直播惨遭网友暴露住址：「再不离开我报警了！ 」

会做出这种行为的绝对不是粉丝，简直比私生饭更恶劣！
昨日淩晨郑恩地通过NAVER V LIVE进行直播，没有开画面、只以语音形式跟粉丝们聊天。 有粉丝想要她公开家里的样子，恩地谨慎地说：「该怎么说呢，我不太想公开自己的家。 」恩地说到之前Apink遭遇过的死亡威胁，表示就连公开住家都让她感到恐怖。
Apink之前遭遇了很多次爆炸物威胁，有人扬言在Apink的演出场地设置了炸弹，甚至连在日本的演出也不放过，而嫌犯虽然基本锁定，却碍於国际法律无法惩处。
然而，这时一名网友突然留言：「恩地姐，你就住在XXX对吧？ 恩地呀，你不是就是住在XXX吗。 郑恩地住在XXX。 」甚至说出了具体的建筑物名称！
郑恩地看到留言后冷静地说：「请出去。 我要报警了。 」其他网友看到这一状况纷纷表示：「还特地跑到直播间来留言，真的太夸张了」、「恩地该有多辛苦啊」、「因为一个跟踪狂，歌手和粉丝都好辛苦」。不论艺人还是普通人，隐私理应得到尊重和保护，这种行径真的太令人气愤了！
换个话题！恩地的新片《0.0赫兹》最近上映了，不如去电影院支持她的作品啊！
（图源：Apink FB，V LIVE等）
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