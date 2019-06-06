BTS防彈少年團養成明星遊戲《BTS WORLD》將在本月26日全球上市！ 《鋼鐵雨2》要開拍了！鄭雨盛＆郭道元積極商討中 秀韓「嬰兒肥」不見了！ 李宥珍參加《Produce X 101》瘦出尖下巴 《超人回來了》建厚被劇透的人生：長大後你就成了他！？姨母粉：看你這麼帥我也就放心了XD 美男與玫瑰花田！李棟旭廣告拍攝花絮公開 NU'EST完全體強勢襲港個唱：門票本月20日開賣！ 「黃政民、張東健、宋仲基都來了～」朱鎮模於濟州島低調完婚：嘉賓陣容堪比頒獎禮！

對比之前在《SKY Castle》裡胖嘟嘟的模樣，真的瘦了好多！ 開始有愛豆的樣子啦！

本月3日，《Produce X 101》在官方SNS上公開了個人練習生李宥珍的第一階段零食禮物盒認證，影片中的他染了金髮，面對鏡頭說：「國民製作人大家好，我是個人練習生李宥珍。 現在我達成了第一階段，以後會更加努力，不辜負大家的支援。 感謝支援我的各位國民製作人，我愛你們！ 」



#프로듀스X101 I 이유진(개인연습생) < DEAR.101> 1단계 인증! #PRODUCE_X_101 | LEE EUGENE (Independent Trainee) Stage 1 Completed!



국프님들의 응원으로,

"이유진(개인연습생)" 연습생이

1단계(달콤한 꼬깔콘 스낵박스)를 달성하였습니다!

국민 프로듀서님, 감사합니다 pic.twitter.com/SidfbLH6Ut — Mnet 프로듀스 X 101(PRODUCE X 101) (@mnet_produce101) 2019年6月3日

等一下，影片中這個清瘦的少年真的是《SKY Castle》裡那個胖乎乎的秀韓嗎？



記得4月初公開主題曲《X1-MA》「一對一眼神接觸」直拍影片時，李宥珍的臉蛋還是圓鼓鼓的：



但其實4月底《Produce X 101》發佈會的時候就開始有變瘦的跡象：



直到最近體重明顯下降、鎖骨輪廓都出現了，連髮色也改變，看來李宥珍為了實現當愛豆的夢想，真的付出不少努力啊！





（圖源：KSD，Mnet）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞