秀韓「嬰兒肥」不見了！ 李宥珍參加《Produce X 101》瘦出尖下巴

秀韓「嬰兒肥」不見了！ 李宥珍參加《Produce X 101》瘦出尖下巴

綜藝   2019年6月6日   星期四09:00   Sani   8

對比之前在《SKY Castle》裡胖嘟嘟的模樣，真的瘦了好多！ 開始有愛豆的樣子啦！

本月3日，《Produce X 101》在官方SNS上公開了個人練習生李宥珍的第一階段零食禮物盒認證，影片中的他染了金髮，面對鏡頭說：「國民製作人大家好，我是個人練習生李宥珍。 現在我達成了第一階段，以後會更加努力，不辜負大家的支援。 感謝支援我的各位國民製作人，我愛你們！ 」


等一下，影片中這個清瘦的少年真的是《SKY Castle》裡那個胖乎乎的秀韓嗎？

記得4月初公開主題曲《X1-MA》「一對一眼神接觸」直拍影片時，李宥珍的臉蛋還是圓鼓鼓的：

但其實4月底《Produce X 101》發佈會的時候就開始有變瘦的跡象：

直到最近體重明顯下降、鎖骨輪廓都出現了，連髮色也改變，看來李宥珍為了實現當愛豆的夢想，真的付出不少努力啊！


（圖源：KSD，Mnet）

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留言/評論
  • Nicholas Bin
    但實力還是要加油💪
    35分前
  • Nicole Yu
    수한아...파이팅!!!
    31分前
  • Joyce Liu
    沒啥實力，如果不是他演過天空....
    22分前
  • 王眉茵
    王奕婷
    13分前
  • 张琴
    Goh Xin XinNicole Ng
    32分前
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