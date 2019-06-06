秀韩「婴儿肥」不见了！ 李宥珍参加《Produce X 101》瘦出尖下巴

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对比之前在《SKY Castle》里胖嘟嘟的模样，真的瘦了好多！ 开始有爱豆的样子啦！

本月3日，《Produce X 101》在官方SNS上公开了个人练习生李宥珍的第一阶段零食礼物盒认证，影片中的他染了金发，面对镜头说：「国民制作人大家好，我是个人练习生李宥珍。 现在我达成了第一阶段，以后会更加努力，不辜负大家的支援。 感谢支援我的各位国民制作人，我爱你们！ 」



#프로듀스X101 I 이유진(개인연습생) < DEAR.101> 1단계 인증! #PRODUCE_X_101 | LEE EUGENE (Independent Trainee) Stage 1 Completed!



국프님들의 응원으로,

"이유진(개인연습생)" 연습생이

1단계(달콤한 꼬깔콘 스낵박스)를 달성하였습니다!

국민 프로듀서님, 감사합니다 pic.twitter.com/SidfbLH6Ut — Mnet 프로듀스 X 101(PRODUCE X 101) (@mnet_produce101) 2019年6月3日

等一下，影片中这个清瘦的少年真的是《SKY Castle》里那个胖乎乎的秀韩吗？



记得4月初公开主题曲《X1-MA》「一对一眼神接触」直拍影片时，李宥珍的脸蛋还是圆鼓鼓的：



但其实4月底《Produce X 101》发布会的时候就开始有变瘦的迹象：



直到最近体重明显下降、锁骨轮廓都出现了，连发色也改变，看来李宥珍为了实现当爱豆的梦想，真的付出不少努力啊！





（图源：KSD，Mnet）

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