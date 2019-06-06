秀韩「婴儿肥」不见了！ 李宥珍参加《Produce X 101》瘦出尖下巴

秀韩「婴儿肥」不见了！ 李宥珍参加《Produce X 101》瘦出尖下巴

综艺   2019年6月6日   星期四09:00   Sani   8

对比之前在《SKY Castle》里胖嘟嘟的模样，真的瘦了好多！ 开始有爱豆的样子啦！

本月3日，《Produce X 101》在官方SNS上公开了个人练习生李宥珍的第一阶段零食礼物盒认证，影片中的他染了金发，面对镜头说：「国民制作人大家好，我是个人练习生李宥珍。 现在我达成了第一阶段，以后会更加努力，不辜负大家的支援。 感谢支援我的各位国民制作人，我爱你们！ 」


等一下，影片中这个清瘦的少年真的是《SKY Castle》里那个胖乎乎的秀韩吗？

记得4月初公开主题曲《X1-MA》「一对一眼神接触」直拍影片时，李宥珍的脸蛋还是圆鼓鼓的：

但其实4月底《Produce X 101》发布会的时候就开始有变瘦的迹象：

直到最近体重明显下降、锁骨轮廓都出现了，连发色也改变，看来李宥珍为了实现当爱豆的梦想，真的付出不少努力啊！


（图源：KSD，Mnet）

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留言/评论
  • Nicholas Bin
    但實力還是要加油💪
    45分前
  • Nicole Yu
    수한아...파이팅!!!
    41分前
  • Joyce Liu
    沒啥實力，如果不是他演過天空....
    31分前
  • 王眉茵
    王奕婷
    22分前
  • 张琴
    Goh Xin XinNicole Ng
    42分前
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