SM藝人8月將在東京舉行家族演唱會！SJ希澈、少時俞利、f(x) Victoria、EXO LAY & D.O.等不參加
雖然之前的宣傳海報放上f(x)四位成員的全體照片…但最新的公告顯示，Victoria（宋茜）因行程安排無法參加演出。
SM藝人將於8月3、4、5日、一連三天在日本東京舉行「SMTOWN LIVE 2019 IN TOKYO」。昨日（3日），官方上傳出演者公告，部分藝人將因行程問題無法出席，並表示：「雖然對期待的粉絲們感到抱歉，但希望大家能夠諒解。」以下為完整名單：
▲Super Junior希澈
▲少女時代俞利
▲f(x) Victoria（宋茜）
▲EXO LAY（張藝興）
▲EXO D.O.（確定7月1日現役入伍）
（圖片來源：SMTOWN、藝人SNS）
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留言/評論
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希澈 D.O.可以理解 俞利是因為什麼？至於中國那兩位真的讓人有點心寒 人民幣賺多了就不想回來了吧？有些粉絲總是說傻帽不給團體回歸 才會一直接中國的行程 都自己開工作室了 還說行程是公司決定的 不是他們選擇的？如果有心的話 再忙也會撥空趕回去 這次家族演唱會是函數很好的合體機會 怎麼不回來呢？ 團體需要你的時候 你人在哪？還是在等合約到期就走人？
1小時前
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