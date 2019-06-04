SM藝人8月將在東京舉行家族演唱會！SJ希澈、少時俞利、f(x) Victoria、EXO LAY & D.O.等不參加

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留言/評論 林靖雅 希澈 D.O.可以理解 俞利是因為什麼？至於中國那兩位真的讓人有點心寒 人民幣賺多了就不想回來了吧？有些粉絲總是說傻帽不給團體回歸 才會一直接中國的行程 都自己開工作室了 還說行程是公司決定的 不是他們選擇的？如果有心的話 再忙也會撥空趕回去 這次家族演唱會是函數很好的合體機會 怎麼不回來呢？ 團體需要你的時候 你人在哪？還是在等合約到期就走人？

蔡禕耎 Phoebe Zeng真的不要抱希望好 在Facebook上的留言