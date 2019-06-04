新一代solo音源强者大集合！李遐怡、郑承焕、Paul Kim携手出演《Idol Room》 【有片】误会大了！「美大哥」李瑞镇不认识「偶像」陆星材？难怪每次看向弟弟的眼神总是这么「特别」XD 主持12年从没缺席过，尹钟信确定从《Radio Star》下车！将专注在「月刊尹钟信」10周年计画！ 天使丹下凡！《仅此一次的爱情》金明洙亲自献声OST自己演、自己唱～ SM艺人8月将在东京举行家族演唱会！SJ希澈、少时俞利、f(x) Victoria、EXO LAY & D.O.等不参加 韩妞太有才！网友公认2019男友最难忘情人节礼物 刘亚仁&刘在明合作新片《连声音都没有》7月开拍 BTS防弹少年团《Boy With Luv》MV用宝宝滤镜超可爱，快来打包带回家！！！ 崔钟训被拘留！本人要求重审但被法院驳回 果然是艺人中的艺人啊！IU拍新戏宋慧乔送咖啡车应援 《0.0赫兹》郑恩地：还没接到演出提案前，我就是这漫画的铁粉！ 竟在申世景＆Apink普美房间安装偷拍摄像头！离谱工作人员或被判有期徒刑2年 《Produce X 101》这位学员等待唤名吓到爆哭！李栋旭的举动太令人动心了♥ 宣美演唱会太性感惹火～大开双腿露底裤！歌迷们表示很不淡定XD 《超人回来了》文熙俊一家要亮相～韩网民：想洗白？没门！

留言/评论 林靖雅 希澈 D.O.可以理解 俞利是因為什麼？至於中國那兩位真的讓人有點心寒 人民幣賺多了就不想回來了吧？有些粉絲總是說傻帽不給團體回歸 才會一直接中國的行程 都自己開工作室了 還說行程是公司決定的 不是他們選擇的？如果有心的話 再忙也會撥空趕回去 這次家族演唱會是函數很好的合體機會 怎麼不回來呢？ 團體需要你的時候 你人在哪？還是在等合約到期就走人？

蔡禕耎 Phoebe Zeng真的不要抱希望好 在Facebook上的留言