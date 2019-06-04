SM艺人8月将在东京举行家族演唱会！SJ希澈、少时俞利、f(x) Victoria、EXO LAY & D.O.等不参加
虽然之前的宣传海报放上f(x)四位成员的全体照片…但最新的公告显示，Victoria（宋茜）因行程安排无法参加演出。
SM艺人将於8月3、4、5日、一连三天在日本东京举行「SMTOWN LIVE 2019 IN TOKYO」。昨日（3日），官方上传出演者公告，部分艺人将因行程问题无法出席，并表示：「虽然对期待的粉丝们感到抱歉，但希望大家能够谅解。」以下为完整名单：
▲Super Junior希澈
▲少女时代俞利
▲f(x) Victoria（宋茜）
▲EXO LAY（张艺兴）
▲EXO D.O.（确定7月1日现役入伍）
（图片来源：SMTOWN、艺人SNS）
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留言/评论
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希澈 D.O.可以理解 俞利是因為什麼？至於中國那兩位真的讓人有點心寒 人民幣賺多了就不想回來了吧？有些粉絲總是說傻帽不給團體回歸 才會一直接中國的行程 都自己開工作室了 還說行程是公司決定的 不是他們選擇的？如果有心的話 再忙也會撥空趕回去 這次家族演唱會是函數很好的合體機會 怎麼不回來呢？ 團體需要你的時候 你人在哪？還是在等合約到期就走人？
1小时前
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