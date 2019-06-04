【《檢法男女2》發佈會】魯敏宇苦笑：「服完兵役後，工作人員都變成了弟弟輩」
韓劇 2019年6月4日 星期二11:45 Sani
昨日下午，MBC電視劇《檢法男女》第二季在首爾召開發布會，演員鄭在詠、鄭柔美、吳萬石、魯敏宇、姜勝賢等出席。
《檢法男女》是MBC第一部分季制的電視劇，第二季劇情接續去年第一季結尾的「吳萬石事件」，繼續挖掘真相。
鄭在詠飾演法醫白范，發佈會上被問到出演第二季的契機時，打趣說：「主要就是因為閑，沒什麼忙碌的行程！ 而且拍第一季時導演就透露希望拍第二季的意思，我也覺得韓國幾乎沒有法醫和檢察官合作的同類型劇，只拍一季太遺憾了，導演和編劇也認為還有很多故事可以講。 」
魯敏宇服兵役後時隔四年回歸，聊到感想時說：「在軍隊裡看了《檢法男女》第一季，退伍後能和優秀前輩們合作很開心也很緊張。 久違回到片場，感覺工作人員的年齡層都變低了，都管我叫哥哥、前輩。 之前一直是擔任忙內角色，現在也開始給工作人員們買東西之類了。 」
鄭柔美一身白色西裝裙幹練又清純：
此外出席的還有吳萬石：
新加盟的模特出身演員姜勝賢：
（圖源：KSD）
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