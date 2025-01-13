SM娛樂繼aespa後時隔五年再次推出新女團「Hearts2Hearts」，C位疑似撞臉Karina&娜璉引發討論！

SM娛樂在今天（1月13日）宣佈，新人女團 Hearts2Hearts 將於2月24日正式出道，引發大眾的好奇心！

SM娛樂即將推出的全新8人女團 Hearts2Hearts（하츠투하츠），是繼2020年推出aespa後，時隔五年再次推出新人女團。





此前，SM在首爾高尺天空巨蛋舉行的成立30週年紀念演唱會《SMTOWN LIVE 2025》中，驚喜公開了預告該團體出道的影片，引發網友們廣泛的關注與熱門議論。

— H2H FEBRUARY DEBUT (@2heartsoffcl) January 12, 2025

團名 Hearts2Hearts 寓意為透過釋放多種情感與真摯訊息中神秘且美麗的音樂世界，與全球粉絲建立心靈連結，並共同邁向更大的「我們」。SM介紹說，該團8名成員展現了多樣的魅力和無限的潛力。

SM表示：「我們將以長期累積的獨特文化遺產和穩健的企劃實力為基礎，展現與眾不同的音樂、表演及視覺風格，帶來前所未有的獨特色彩。」

早先，【韓網熱門】SM娛樂30週年影片中出現的疑似新女團成員，精緻臉蛋也引發了韓網友的熱烈討論。

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