SJ韓國粉絲站發出聯合聲明：「要求強仁、晟敏永久退出組合 否則將無限期抵制SJ及SJ成員所有活動」

「Label SJ」今早（3日）表示，Super Junior將於今年（2019年）下半年回歸韓國歌壇，而強仁、晟敏不參與組合活動。但SJ韓國粉絲站發出聯合聲明，在強仁、晟敏退出組合前，會發起抵制。
據「Label SJ」表示，Super Junior將於今年下半年攜正規9輯回歸韓國歌壇。與成員們討論後，決定由利特、希澈、藝聲、神童、始源、銀赫、東海、厲旭、圭賢等9人參與此次活動，目前還在協調具體的回歸時間。「Label SJ」更提到，此次活動是所有成員完成國防義務後，時隔多年的第一次，懇請大家多多支持及期待。而強仁、晟敏將不參與組合活動，日後會以個人活動的方式與大家見面。
但SJ韓國粉絲站通過Twitter等途徑發出「最後聲明」，要求SJ的強仁、晟敏永遠退出組合。聲明指出：「此次聲明從開始到最後，所有聚集在一起的粉絲們，目的是為了強仁和晟敏二人的退出」、「我們一直尊重公司中斷強仁和晟敏活動的決定。組合回歸在即，對於二人是否會退出，我們也在等待公司能給出明智的答覆」、「目前，我們統一意見，認為強仁和晟敏的加入會讓SJ整體形象掃地，要求二人退出組合一事不容等待，需要採取更加強硬的措施」、「我們會將該聲明遞交給迄今為止毫無行動的公司。在公司給出明確立場前，無限期抵制SJ及SJ成員的所有活動。」
與此同時，韓站列出「抵制指南」，詳細記錄了如何在Twitter、YouTube、Instagram等社交網站上統一行動，抵制觀看SJ相關節目、購買專輯、購買週邊商品等。聲明也提及抵制強仁與晟敏的原因：
關於強仁，聲明指出：「曾有過違法行為的強仁，在第二次酒駕肇事逃逸起訴時，甚至曾通過無法再繼續演藝圈活動的情感控訴獲得減刑。但是，在那之後，依然出現違法行為，並因此被粉絲們要求退出組合。近日強仁無視當年審判庭的從寬處理，居然接演網路劇，重新開始演藝圈活動，這與早前其自省的發言相差甚遠」、「一旦強仁再次開始活動，恐怕讓整個組合留下擁護罪犯的形象」、「在對罪犯要求嚴格的韓國社會，日後SJ不僅舉步維艱，還將難以擺脫『擁護罪犯』此一汙名」。
關於晟敏，聲明則指出：「曾出現欺騙粉絲的行為、斷絕與粉絲的溝通、海外巡演途中擅自結婚、無視粉絲要求回饋等。此前曾因此事被粉絲要求中斷活動，並退出組合。」
（圖片來源：藝人SNS、Twitter＠Naminiout）
寫手：JiaJia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究