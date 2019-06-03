SJ韩国粉丝站发出联合声明：「要求强仁、晟敏永久退出组合 否则将无限期抵制SJ及SJ成员所有活动」

「Label SJ」今早（3日）表示，Super Junior将於今年（2019年）下半年回归韩国歌坛，而强仁、晟敏不参与组合活动。但SJ韩国粉丝站发出联合声明，在强仁、晟敏退出组合前，会发起抵制。
据「Label SJ」表示，Super Junior将於今年下半年携正规9辑回归韩国歌坛。与成员们讨论后，决定由利特、希澈、艺声、神童、始源、银赫、东海、厉旭、圭贤等9人参与此次活动，目前还在协调具体的回归时间。「Label SJ」更提到，此次活动是所有成员完成国防义务后，时隔多年的第一次，恳请大家多多支持及期待。而强仁、晟敏将不参与组合活动，日后会以个人活动的方式与大家见面。
但SJ韩国粉丝站通过Twitter等途径发出「最后声明」，要求SJ的强仁、晟敏永远退出组合。声明指出：「此次声明从开始到最后，所有聚集在一起的粉丝们，目的是为了强仁和晟敏二人的退出」、「我们一直尊重公司中断强仁和晟敏活动的决定。组合回归在即，对於二人是否会退出，我们也在等待公司能给出明智的答覆」、「目前，我们统一意见，认为强仁和晟敏的加入会让SJ整体形象扫地，要求二人退出组合一事不容等待，需要采取更加强硬的措施」、「我们会将该声明递交给迄今为止毫无行动的公司。在公司给出明确立场前，无限期抵制SJ及SJ成员的所有活动。」
与此同时，韩站列出「抵制指南」，详细记录了如何在Twitter、YouTube、Instagram等社交网站上统一行动，抵制观看SJ相关节目、购买专辑、购买周边商品等。声明也提及抵制强仁与晟敏的原因：
关於强仁，声明指出：「曾有过违法行为的强仁，在第二次酒驾肇事逃逸起诉时，甚至曾通过无法再继续演艺圈活动的情感控诉获得减刑。但是，在那之后，依然出现违法行为，并因此被粉丝们要求退出组合。近日强仁无视当年审判庭的从宽处理，居然接演网路剧，重新开始演艺圈活动，这与早前其自省的发言相差甚远」、「一旦强仁再次开始活动，恐怕让整个组合留下拥护罪犯的形象」、「在对罪犯要求严格的韩国社会，日后SJ不仅举步维艰，还将难以摆脱『拥护罪犯』此一污名」。
关於晟敏，声明则指出：「曾出现欺骗粉丝的行为、断绝与粉丝的沟通、海外巡演途中擅自结婚、无视粉丝要求回馈等。此前曾因此事被粉丝要求中断活动，并退出组合。」
（图片来源：艺人SNS、Twitter＠Naminiout）
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