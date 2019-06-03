安孝燮如同畫報般的黑襯衫劇照，網友：這笑容也太迷人了吧！！！
韓劇 2019年6月3日 星期一11:26 MiJimin
漸入佳境的劇情，再加上這個顏，我有自信追到最後了～XD（這張圖當桌布太完美）
tvN月火劇《深淵Abyss》在週末公開了一組以安孝燮為主的劇照，他所飾演的車旻在公司辦公的模樣，帥氣的微笑特寫真心被俘虜啦～！
這是高世妍（朴寶英 飾）跑到車旻工作的辦公室的一幕，自從以帥氣靈魂的模樣重生後，擁有帥氣臉蛋的他也開始自戀了起來，這套簡約黑襯衫真的非常適合他啊～！
攝影師真的是太會拍了～！這麼帥的公司主管要上哪裡找？（只能在韓劇才能看得到啦…XD）
另外，還公開了兩人在公司大廳拉扯時，不小心倒下的劇照，當時安孝燮在第一時間護住朴寶英的頭，這個動作真的非常貼心～。
今晚將播出第９集。
（圖自：官方劇照）
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留言/評論
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看了幾集覺得編劇有點亂來，正在考慮放棄。這篇報道啊，除了劇情漸入佳境四個字，就沒有進一步談及劇情，到底要人棄劇還是撿回來好？本人基本上不吃顏值救全劇這一套啊~
46分前