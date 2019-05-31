權玄彬將於今夏SOLO出道 個人Youtube頻道今日開始更新
KPOP 2019年5月31日 星期五14:40 Sani
所屬社YGX今日宣佈：「JBJ出身的權玄彬將於今夏作為solo歌手出道，31日晚5點開通個人官方Youtube頻道，每週與大家分享製作專輯的過程以及日常生活。 」
此外，權玄彬還在個人IG上公開了更多詳細消息：「大家久等了吧？ 我是玄彬。 真的太想大家啦^^我的官方Youtube頻道終於開通了！ 稍後5點鐘將公開《權玄彬Begins》第一期，以後每週五下午5點更新我製作solo專輯的過程和日常的模樣，請多多期待！ 」並附上一張在錄音室的自拍，調皮得很：
權玄彬是YG K Plus的模特出身，通過《Produce 101》第二季展示了極富魅力的低音rap實力和帥氣的模特身材，受到大家的認可與喜愛，節目結束後應粉絲要求和另外幾名練習生組成JBJ，推出《Fantasy》 等歌曲風靡一時。
結束JBJ的活動之後，權玄彬也沒有休息，更是進一步擴展自己作為藝人的實力。 據悉，因為對Hip-Hop感興趣，權玄彬從去年開始接受rap作詞、作曲、舞蹈等全方位的訓練，為了今夏的solo出道，與FUTURE BOUNCE等YG旗下音樂製作人進行了長期的歌曲準備工作。
權玄彬表示：「一想到要通過Youtube跟粉絲們見面就感覺好激動。 現在才剛開始煽動翅膀而已，我會努力成為優秀的藝人，讓一直以來支援我、等待我的粉絲感到自豪。 真的感謝大家。 」
趕快鎖定權玄彬的頻道，今晚就開始追吧！ 權玄彬SOLO大發！
（圖源：YGX，YG KPLUS，權玄彬IG）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論