权玄彬将於今夏SOLO出道 个人Youtube频道今日开始更新
KPOP 2019年5月31日 星期五14:40 Sani
所属社YGX今日宣布：「JBJ出身的权玄彬将於今夏作为solo歌手出道，31日晚5点开通个人官方Youtube频道，每周与大家分享制作专辑的过程以及日常生活。 」
此外，权玄彬还在个人IG上公开了更多详细消息：「大家久等了吧？ 我是玄彬。 真的太想大家啦^^我的官方Youtube频道终於开通了！ 稍后5点钟将公开《权玄彬Begins》第一期，以后每周五下午5点更新我制作solo专辑的过程和日常的模样，请多多期待！ 」并附上一张在录音室的自拍，调皮得很：
权玄彬是YG K Plus的模特出身，通过《Produce 101》第二季展示了极富魅力的低音rap实力和帅气的模特身材，受到大家的认可与喜爱，节目结束后应粉丝要求和另外几名练习生组成JBJ，推出《Fantasy》 等歌曲风靡一时。
结束JBJ的活动之后，权玄彬也没有休息，更是进一步扩展自己作为艺人的实力。 据悉，因为对Hip-Hop感兴趣，权玄彬从去年开始接受rap作词、作曲、舞蹈等全方位的训练，为了今夏的solo出道，与FUTURE BOUNCE等YG旗下音乐制作人进行了长期的歌曲准备工作。
权玄彬表示：「一想到要通过Youtube跟粉丝们见面就感觉好激动。 现在才刚开始煽动翅膀而已，我会努力成为优秀的艺人，让一直以来支援我、等待我的粉丝感到自豪。 真的感谢大家。 」
赶快锁定权玄彬的频道，今晚就开始追吧！ 权玄彬SOLO大发！
（图源：YGX，YG KPLUS，权玄彬IG）
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