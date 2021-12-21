在《衣袖紅鑲邊》首次挑戰古裝劇，演技獲得好評！權玄彬：「讀了原著小說、也背誦歷史劇用語」

權玄彬《衣袖紅鑲邊》中飾演在懷著對權力的野心妨礙李祘（李俊昊 飾）王位繼承的鄭百益（鄭承旨）一角，是和緩翁主（徐孝琳 飾）的養子。前幾集登場時，也被網友稱讚演技進步很多。

第12集中，鄭伯益看到之前牽制李祘所犯下的各種惡行被揭發的和緩翁主的生命岌岌可危後，去找了李祘：「一日為母、終生為母，我願意作為母親的兒子死去，拜託您允許。」



最後，去拜訪和緩翁主的鄭伯益說：「成爲您的兒子時，真的非常開心，並不是因為您是翁主。即使是來世，孩兒也會銘記在心，加以報答。」之後行了大禮。權玄彬以堅定的眼神和哀切的眼淚演技，瞬間將臨死百感交集的鄭伯益的感情詮釋出來，刺激觀眾們的淚腺。



出道後首次挑戰歷史劇題材的權玄彬，採訪中他表示：「為了完全理解電視劇的歷史背景，讀了原著小說，像是回到學生時代一樣學習。爲了不讓歷史劇用語尷尬，我背誦了歷史劇用語，平時也經常使用。不僅是我扮演的角色，還仔細觀察其他人物的感受，做了準備。」



談到出演《衣袖紅鑲邊》的感想，權玄彬：「能與平時尊敬的前輩們一起拍攝作品，親眼看到他們的演技，真的非常感謝他們，也感到很幸福。作爲演員，這部作品讓我感受到了很多，也成長了很多。」也期待他之後的發展啦！

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