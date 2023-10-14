【贈票】男團HOTSHOT和JBJ出身「盧太鉉」11月15日香港粉絲見面會

從男團HOTSHOT出道，挑戰選秀節目《PRODUCE 101 第二季》並加入JBJ活動，舞蹈實力堅強的「盧太鉉」，即將在香港舉行首次的個人粉絲見面會啦！

KSD韓星網有一套（共2張）HK$888 的門票要送給大家，抽出1位幸運得主送出共2張票！活動由今日開始至10月25日下午23:00截止，26日公佈。KSD會私訊得票者。

參加辦法：

1. 於 IG活動貼文 @一位你想與他一起參加盧太鉉見面會的朋友，留言說出最喜歡盧太鉉的原因

2. 加我們為你的 *LINE好友 (@349mlomm) https://lin.ee/8uwCjBl

* 加好友後 "不能封鎖" 韓星網LINE帳號

3. 在 Google form 中填寫參加資料。

盧太鉉香港粉絲見面會2023｜ROH TAE HYUN FANMEETING [10.15 MHz] IN HONG KONG

演出時間：2023年11月5日（星期日）19:00

演出地點：九龍灣國際展貿中心Music Zone @ E-Max

資料來源：Rolemodel Entertainment Group｜Facebook

* 此活動僅限香港居民參加。

* 得獎者須提供正確姓名、手機號碼等資料，須於當日使用身份證核對取票。

* 得票者須提供韓星網加入LINE好友截圖

* 門票不得再轉售或炒賣

* 韓星網及主辦保留修改及更動是此活動之權利

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