2PM老幺燦盛將於6月11日陸軍現役入伍
明星 2019年5月31日 星期五14:06 Sani
最後一名2PM成員也要入伍啦！ 希望老么燦盛順利結束兵役，健康地回到大家身邊！
今日，JYP娛樂宣佈：「2PM成員燦盛將在6月11日入伍服陸軍現役。 尊重他希望低調入伍的意願，決定不公開入伍時間和地點。 」
燦盛2006年出演MBC情景劇《搞笑一家親》初入演藝圈，2008年作為2PM成員、以歌曲《10分滿分的10分》正式出道，之後推出的《Again & Again》、《Heartbeat》、《 Hands Up》等歌曲都非常有人氣。
此外，燦盛還出演了很多影視作品，包括《叢林的魚》、《七級公務員》、《七日的王妃》、《金秘書為何那樣》等電視劇，以及《紅地毯》、《青年員警》等電影。
目前2PM成員澤演已經結束兵役，Jun.K ，祐榮仍在服役中，俊昊昨天剛剛入伍，Nichkhun則因為泰國籍免服兵役，1990年生的老么燦盛是最後一位入伍的成員。
（圖源：JYP）
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留言/評論
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目前只有澤演結束兵役，Jun.K、祐榮仍在服役中喔
39分前
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目前2PM另外三位成員澤演、Jun.K、祐榮都已經結束兵役？
只得Taecyeon一個是服完兵役。另外兩個還在當兵中。(請更正)
47分前