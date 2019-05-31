2PM老幺灿盛将於6月11日陆军现役入伍
明星 2019年5月31日 星期五14:06 Sani
最后一名2PM成员也要入伍啦！ 希望老么灿盛顺利结束兵役，健康地回到大家身边！
今日，JYP娱乐宣布：「2PM成员灿盛将在6月11日入伍服陆军现役。 尊重他希望低调入伍的意愿，决定不公开入伍时间和地点。 」
灿盛2006年出演MBC情景剧《搞笑一家亲》初入演艺圈，2008年作为2PM成员、以歌曲《10分满分的10分》正式出道，之后推出的《Again & Again》、《Heartbeat》、《 Hands Up》等歌曲都非常有人气。
此外，灿盛还出演了很多影视作品，包括《丛林的鱼》、《七级公务员》、《七日的王妃》、《金秘书为何那样》等电视剧，以及《红地毯》、《青年员警》等电影。
目前2PM成员泽演已经结束兵役，Jun.K ，佑荣仍在服役中，俊昊昨天刚刚入伍，Nichkhun则因为泰国籍免服兵役，1990年生的老么灿盛是最后一位入伍的成员。
（图源：JYP）
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留言/评论
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目前只有澤演結束兵役，Jun.K、祐榮仍在服役中喔
26分前
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目前2PM另外三位成員澤演、Jun.K、祐榮都已經結束兵役？
只得Taecyeon一個是服完兵役。另外兩個還在當兵中。(請更正)
34分前