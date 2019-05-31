《認哥》預告：《Dr. Prisoner》南宮珉、張鉉誠、李準赫來了！看演員們如何掌握節目、展現出色藝能感

是「收視保證」也是「笑容保證」！三位演員的藝能感都很出色啊～ #DrPrisoner #南宮珉 #張鉉誠 #李準赫 #認識的哥哥
南宮珉、張鉉誠、李準赫將於本週六（6月1日）晚間出演JTBC綜藝節目《認識的哥哥》，三位演員一起合作過今年（2019年）上半年話題之作──KBS電視劇《Dr. Prisoner》，引發不少觀眾期待。
特別的是，李準赫結束《Dr. Prisoner》拍攝後，幾乎無縫接軌、出演JTBC新月火劇（週一、二播出）《風在吹》。今年剛過一半，他就陸續出演《觸及真心》、《Dr. Prisoner》、《風在吹》等三部作品，相當「勞模」。
南宮珉霸氣打開「哥哥高校」的教室門，大喊：「難過的話就該找醫生啊！」並且陸續自我介紹：從《Dr. Prisoner》高中轉學過來的「暗黑英雄」南宮珉、「撲克臉」張鉉誠、「搶鏡者」李準赫，獲得哥哥們的歡呼和掌聲。
南宮珉曾出演過《人生酒館》，當時他把主持人之一金希澈「玩弄於股掌間」，讓金希澈相當不服氣、向姜鎬童「打小報告」。結果，南宮珉幽幽地說：「哦，希澈的藝能進步不少啊～」，金希澈只能無奈大笑，對於南宮珉完全沒轍啊！XD
張鉉誠被問到年齡，金希澈以為他應該比姜鎬童年長，結果…他們都是1970年生的「同齡人」～金希澈的表情就像在說：「看起來更老啊…」張鉉誠委屈地說：「不能是（19）70年生的嗎？」李壽根還「補槍」：「穿上校服還這樣的話，那就是真的很老了。」引發爆笑。
李準赫則以「活用身體」出名，他變身為「人體機關槍」，讓哥哥們看了嘆為觀止；更以「大猩猩」的模樣與姜鎬童「正面對決」，還給對方一巴掌！哥哥們也陷入情境劇，要找馴獸師來XD
而《認哥》最近推出新環節，為「認識的供餐」。為了在「抓石子」的遊戲中「雪恥」，哥哥們陸續使出「小聰明」，就為了獲得美味餐點。究竟，這次能夠順利吃上美美的一餐嗎～？請持續鎖定！
（圖片、影片來源：JTBC《認識的哥哥》）
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