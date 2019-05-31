《认哥》预告：《Dr. Prisoner》南宫珉、张铉诚、李准赫来了！看演员们如何掌握节目、展现出色艺能感

是「收视保证」也是「笑容保证」！三位演员的艺能感都很出色啊～ #DrPrisoner #南宫珉 #张铉诚 #李准赫 #认识的哥哥
南宫珉、张铉诚、李准赫将於本周六（6月1日）晚间出演JTBC综艺节目《认识的哥哥》，三位演员一起合作过今年（2019年）上半年话题之作――KBS电视剧《Dr. Prisoner》，引发不少观众期待。
特别的是，李准赫结束《Dr. Prisoner》拍摄后，几乎无缝接轨、出演JTBC新月火剧（周一、二播出）《风在吹》。今年刚过一半，他就陆续出演《触及真心》、《Dr. Prisoner》、《风在吹》等三部作品，相当「劳模」。
南宫珉霸气打开「哥哥高校」的教室门，大喊：「难过的话就该找医生啊！」并且陆续自我介绍：从《Dr. Prisoner》高中转学过来的「暗黑英雄」南宫珉、「扑克脸」张铉诚、「抢镜者」李准赫，获得哥哥们的欢呼和掌声。
南宫珉曾出演过《人生酒馆》，当时他把主持人之一金希澈「玩弄於股掌间」，让金希澈相当不服气、向姜镐童「打小报告」。结果，南宫珉幽幽地说：「哦，希澈的艺能进步不少啊～」，金希澈只能无奈大笑，对於南宫珉完全没辙啊！XD
张铉诚被问到年龄，金希澈以为他应该比姜镐童年长，结果…他们都是1970年生的「同龄人」～金希澈的表情就像在说：「看起来更老啊…」张铉诚委屈地说：「不能是（19）70年生的吗？」李寿根还「补枪」：「穿上校服还这样的话，那就是真的很老了。」引发爆笑。
李准赫则以「活用身体」出名，他变身为「人体机关枪」，让哥哥们看了叹为观止；更以「大猩猩」的模样与姜镐童「正面对决」，还给对方一巴掌！哥哥们也陷入情境剧，要找驯兽师来XD
而《认哥》最近推出新环节，为「认识的供餐」。为了在「抓石子」的游戏中「雪耻」，哥哥们陆续使出「小聪明」，就为了获得美味餐点。究竟，这次能够顺利吃上美美的一餐吗～？请持续锁定！
（图片、影片来源：JTBC《认识的哥哥》）
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