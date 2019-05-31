樂童音樂家妹妹留言祝賀哥哥退伍，反遭網友質疑：「被駭客盜號了嗎？ 」 《姜食堂2》新菜單曝光！純手工湯麵&炸醬蛋包飯&妙漢紅豆冰，看完好饞啊♥ GOT7 珍榮擔任《Radio Star》特別MC 嘉賓李大輝&Rhymer等 電視劇話題性《春夜》奪冠，擠下三冠王《她的私生活》創下新紀錄 《她的私生活》金材昱＆朴敏英選出的最佳名場面是...這些也是你的最愛嗎？ GD緋聞女友李珠妍又一次公開親密合影後秒刪！韓網友：戲太多 【專訪】《阿宮》後有特別留意什麼遊戲嗎？玄彬：我不會玩遊戲，燦烈他很會！ 【有片】BTS防彈少年團V的中低音炮好聽哭了～♥ 模仿《擁抱太陽的月亮》名台詞 【素媛原型案】趙斗淳家離受害者家只有1000m，妻子仍等他出獄：「丈夫很有禮儀，只是喝酒的問題！」

留言/評論