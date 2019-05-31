《她的私生活》金材昱＆朴敏英選出的最佳名場面是...這些也是你的最愛嗎？

《她的私生活》每播出一集都會創造出經典名場面，金材昱和朴敏英的愛情雖然如過山車般，但最終依舊朝著甜蜜與美好前進。 在無數個讓人面紅耳赤臉紅心跳的場景中，作為主人公的金材昱和朴敏英最愛哪出戲呢？
朴敏英最愛的一場戲是第4集中的偽裝CP大作戰，決定扮演假CP的瞬間。 兩人緊貼，似乎能感受到對方的呼吸聲，姿勢尤為曖昧。 朴敏英稱：「這是一直吵吵鬧鬧的德美和Ryan對對方產生心動的契機，因為李善珠（朴珍珠 飾）的反應讓那場戲更加有趣。 」
而金材昱最愛的戲份則是第5集中的「你好」場面，在別墅裡度過一晚的德美和Ryan討論了已故作家尹太化的照片，而這一場景也是兩人關係的轉捩點。 金材昱稱：「熱愛藝術的兩人通過作品這一媒介自然感受到情感的那個過程很美好。 」
除此之外，金材昱和朴敏英一致認為第11集中的哭泣擁吻場景最吸引人，第14集中的影子模特也同樣受到了兩人的喜愛。 朴敏英表示：「幫助Ryan克服心理障礙的德美真的很溫暖，也是最能感受到互相愛意的場景。 」
《她的私生活》裡經典名場面實在太多了，哪一幕又是你的最愛呢？
「圖：《她的私生活》截圖」
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