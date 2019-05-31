《她的私生活》金材昱＆朴敏英选出的最佳名场面是...这些也是你的最爱吗？

《她的私生活》每播出一集都会创造出经典名场面，金材昱和朴敏英的爱情虽然如过山车般，但最终依旧朝著甜蜜与美好前进。 在无数个让人面红耳赤脸红心跳的场景中，作为主人公的金材昱和朴敏英最爱哪出戏呢？
朴敏英最爱的一场戏是第4集中的伪装CP大作战，决定扮演假CP的瞬间。 两人紧贴，似乎能感受到对方的呼吸声，姿势尤为暧昧。 朴敏英称：「这是一直吵吵闹闹的德美和Ryan对对方产生心动的契机，因为李善珠（朴珍珠 饰）的反应让那场戏更加有趣。 」
而金材昱最爱的戏份则是第5集中的「你好」场面，在别墅里度过一晚的德美和Ryan讨论了已故作家尹太化的照片，而这一场景也是两人关系的转捩点。 金材昱称：「热爱艺术的两人通过作品这一媒介自然感受到情感的那个过程很美好。 」
除此之外，金材昱和朴敏英一致认为第11集中的哭泣拥吻场景最吸引人，第14集中的影子模特也同样受到了两人的喜爱。 朴敏英表示：「帮助Ryan克服心理障碍的德美真的很温暖，也是最能感受到互相爱意的场景。 」
《她的私生活》里经典名场面实在太多了，哪一幕又是你的最爱呢？
「图：《她的私生活》截图」
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