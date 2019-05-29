韓劇 本週無線、有線月火劇收視概況-掌風、國民圓滿落幕、風在吹亮眼開播

韓劇 本週無線、有線月火劇收視概況-掌風、國民圓滿落幕、風在吹亮眼開播

韓劇   2019年5月29日   星期三13:30   1

包子_昕

 

這週（5/27、5/28）無線月火《特別勞動監督官趙掌風》、《各位國民》皆未破自身收視，圓滿落幕。有線新劇《風在吹》開播亮眼，擠下《Abyss》，成為有線收視第一。

無線月火收視排名不變，居冠的 MBC《特別勞動監督官趙掌風》分別以 6.5%~8.3% 、7.5%~8.3%，畫下圓滿句點。

公務人員是為人民服務。不是為財團、或特權服務。下週接檔的是《檢法男女2》，鄭柔美、鄭在詠、李伊庚、朴恩碩、史蒂芬妮•李主演。由《君主－假面的主人》導演盧道哲執導與《灰姑娘與四騎士》作家閔智恩、元英實合作打造。第二季是接續第一季劇情。

亞軍的KBS2《各位國民》則以 4.6%~5.9%、6.3%~8.0% 成績落幕。

下週接檔的是《Perfume》申成祿、高媛熙、金旻奎、車藝蓮主演。由《懲毖錄》、《人偶之家》的金尚輝導演執導、崔賢玉作家執筆。此劇講述把整個人生都奉獻給家人，但最後卻家破人亡、陷入絕望的中年女性，和想挑戰愛情卻沒有勇氣，一直畏畏縮縮的男人之間展開「人生第二次」愛情的故事。

最後吊車尾的 SBS《初次見面我愛你 》仍在基本收視範圍徘徊，分別是 2.8%~3.5%、3.0% （ep15、16），算是比上週又下滑了點。

有線月火收視第一名換了JTBC新劇《風在吹》，首播3.598%，第2天再提升到4.024%，可以說是亮眼起跑。除了是甘宇成、金荷娜演繹到位外，描述男、女情感進入婚姻關係後心境的轉變非常細膩、寫實，也保存了點戲劇性的小夢幻。

tvN的《深淵(Abyss)》則呈現下滑狀況，且出現最低收視。二天下來的成績是2.365%、2.339%。如果主角是厲害的連鎖殺人犯，至少也要有毛泰九那樣帥的外型才能吸住眼球，幹嘛把李成宰大叔搞成邋遢老頭子？20190529

※ 以下有雷 ※
#《特別勞動監督官趙掌風》、《各位國民》都是描述韓國財團和國會議員掛勾，壓榨民眾等共犯貪瀆行為已經傷及社會、國家。雖是戲劇創作，但某種程度也反映了人民痛惡、想改革的心。
#臉盲症的金英光醉酒好可愛。不太懂編導為什麼把臉盲症寫得像沒腦子？一個大財團的本部長再怎麼單純，難道都聽不出秘書的聲音？都已經抓到孫基周破綻了，還能被搪塞過去？瞬間切換，或講較多話時孫基周已經用了祕書聲音、語氣了，為什麼還沒警覺？
#每次甘大叔的戲角色一開始都很討人厭，尤其詮釋自私的嘴臉，都讓人氣得牙癢癢的。隨著進展他又讓然心痛、同情了。金荷娜為了順利離婚，要閨蜜去勾引自己老公的那場戲太可愛了。
#覺得Abyss浪費了朴寶英演技、安孝燮顏值。原本我們都認為靈魂是善良、純淨，這部劇似乎想推掉這樣的認知？可能是這樣，才會消化不良。

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留言/評論
  • Thomas Lee
    我挺满意各位国民。此后不再有隐瞒，梁正国可以活的坦荡荡，对他的太太，对国民也是。对那些坏人，不用再被威胁着 。最后一击有打动我，狠狠地完成任务以及他最后在议会厅说得那番话和金议员豁出去时有相似。是种对自己的救赎吧！赞哦！！
    8小時前
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