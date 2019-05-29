韓劇 本週無線、有線月火劇收視概況-掌風、國民圓滿落幕、風在吹亮眼開播

這週（5/27、5/28）無線月火《特別勞動監督官趙掌風》、《各位國民》皆未破自身收視，圓滿落幕。有線新劇《風在吹》開播亮眼，擠下《Abyss》，成為有線收視第一。
無線月火收視排名不變，居冠的 MBC《特別勞動監督官趙掌風》分別以 6.5%~8.3% 、7.5%~8.3%，畫下圓滿句點。
公務人員是為人民服務。不是為財團、或特權服務。下週接檔的是《檢法男女2》，鄭柔美、鄭在詠、李伊庚、朴恩碩、史蒂芬妮•李主演。由《君主－假面的主人》導演盧道哲執導與《灰姑娘與四騎士》作家閔智恩、元英實合作打造。第二季是接續第一季劇情。
亞軍的KBS2《各位國民》則以 4.6%~5.9%、6.3%~8.0% 成績落幕。
下週接檔的是《Perfume》申成祿、高媛熙、金旻奎、車藝蓮主演。由《懲毖錄》、《人偶之家》的金尚輝導演執導、崔賢玉作家執筆。此劇講述把整個人生都奉獻給家人，但最後卻家破人亡、陷入絕望的中年女性，和想挑戰愛情卻沒有勇氣，一直畏畏縮縮的男人之間展開「人生第二次」愛情的故事。
最後吊車尾的 SBS《初次見面我愛你 》仍在基本收視範圍徘徊，分別是 2.8%~3.5%、3.0% （ep15、16），算是比上週又下滑了點。
有線月火收視第一名換了JTBC新劇《風在吹》，首播3.598%，第2天再提升到4.024%，可以說是亮眼起跑。除了是甘宇成、金荷娜演繹到位外，描述男、女情感進入婚姻關係後心境的轉變非常細膩、寫實，也保存了點戲劇性的小夢幻。
tvN的《深淵(Abyss)》則呈現下滑狀況，且出現最低收視。二天下來的成績是2.365%、2.339%。如果主角是厲害的連鎖殺人犯，至少也要有毛泰九那樣帥的外型才能吸住眼球，幹嘛把李成宰大叔搞成邋遢老頭子？20190529
※ 以下有雷 ※
#《特別勞動監督官趙掌風》、《各位國民》都是描述韓國財團和國會議員掛勾，壓榨民眾等共犯貪瀆行為已經傷及社會、國家。雖是戲劇創作，但某種程度也反映了人民痛惡、想改革的心。
#臉盲症的金英光醉酒好可愛。不太懂編導為什麼把臉盲症寫得像沒腦子？一個大財團的本部長再怎麼單純，難道都聽不出秘書的聲音？都已經抓到孫基周破綻了，還能被搪塞過去？瞬間切換，或講較多話時孫基周已經用了祕書聲音、語氣了，為什麼還沒警覺？
#每次甘大叔的戲角色一開始都很討人厭，尤其詮釋自私的嘴臉，都讓人氣得牙癢癢的。隨著進展他又讓然心痛、同情了。金荷娜為了順利離婚，要閨蜜去勾引自己老公的那場戲太可愛了。
#覺得Abyss浪費了朴寶英演技、安孝燮顏值。原本我們都認為靈魂是善良、純淨，這部劇似乎想推掉這樣的認知？可能是這樣，才會消化不良。
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