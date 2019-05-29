韩剧 本周无线、有线月火剧收视概况-掌风、国民圆满落幕、风在吹亮眼开播

韩剧 本周无线、有线月火剧收视概况-掌风、国民圆满落幕、风在吹亮眼开播

韩剧   2019年5月29日   星期三13:30   1

包子_昕

 

这周（5/27、5/28）无线月火《特别劳动监督官赵掌风》、《各位国民》皆未破自身收视，圆满落幕。有线新剧《风在吹》开播亮眼，挤下《Abyss》，成为有线收视第一。

无线月火收视排名不变，居冠的 MBC《特别劳动监督官赵掌风》分别以 6.5%~8.3% 、7.5%~8.3%，画下圆满句点。

公务人员是为人民服务。不是为财团、或特权服务。下周接档的是《检法男女2》，郑柔美、郑在咏、李伊庚、朴恩硕、史蒂芬妮•李主演。由《君主－假面的主人》导演卢道哲执导与《灰姑娘与四骑士》作家闵智恩、元英实合作打造。第二季是接续第一季剧情。

亚军的KBS2《各位国民》则以 4.6%~5.9%、6.3%~8.0% 成绩落幕。

下周接档的是《Perfume》申成禄、高媛熙、金旻奎、车艺莲主演。由《惩毖录》、《人偶之家》的金尚辉导演执导、崔贤玉作家执笔。此剧讲述把整个人生都奉献给家人，但最后却家破人亡、陷入绝望的中年女性，和想挑战爱情却没有勇气，一直畏畏缩缩的男人之间展开「人生第二次」爱情的故事。

最后吊车尾的 SBS《初次见面我爱你 》仍在基本收视范围徘徊，分别是 2.8%~3.5%、3.0% （ep15、16），算是比上周又下滑了点。

有线月火收视第一名换了JTBC新剧《风在吹》，首播3.598%，第2天再提升到4.024%，可以说是亮眼起跑。除了是甘宇成、金荷娜演绎到位外，描述男、女情感进入婚姻关系后心境的转变非常细腻、写实，也保存了点戏剧性的小梦幻。

tvN的《深渊(Abyss)》则呈现下滑状况，且出现最低收视。二天下来的成绩是2.365%、2.339%。如果主角是厉害的连锁杀人犯，至少也要有毛泰九那样帅的外型才能吸住眼球，干嘛把李成宰大叔搞成邋遢老头子？20190529

※ 以下有雷 ※
#《特别劳动监督官赵掌风》、《各位国民》都是描述韩国财团和国会议员挂勾，压榨民众等共犯贪渎行为已经伤及社会、国家。虽是戏剧创作，但某种程度也反映了人民痛恶、想改革的心。
#脸盲症的金英光醉酒好可爱。不太懂编导为什么把脸盲症写得像没脑子？一个大财团的本部长再怎么单纯，难道都听不出秘书的声音？都已经抓到孙基周破绽了，还能被搪塞过去？瞬间切换，或讲较多话时孙基周已经用了秘书声音、语气了，为什么还没警觉？
#每次甘大叔的戏角色一开始都很讨人厌，尤其诠释自私的嘴脸，都让人气得牙痒痒的。随著进展他又让然心痛、同情了。金荷娜为了顺利离婚，要闺蜜去勾引自己老公的那场戏太可爱了。
#觉得Abyss浪费了朴宝英演技、安孝燮颜值。原本我们都认为灵魂是善良、纯净，这部剧似乎想推掉这样的认知？可能是这样，才会消化不良。

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留言/评论
  • Thomas Lee
    我挺满意各位国民。此后不再有隐瞒，梁正国可以活的坦荡荡，对他的太太，对国民也是。对那些坏人，不用再被威胁着 。最后一击有打动我，狠狠地完成任务以及他最后在议会厅说得那番话和金议员豁出去时有相似。是种对自己的救赎吧！赞哦！！
    7小时前
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