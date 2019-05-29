韩剧 本周无线、有线月火剧收视概况-掌风、国民圆满落幕、风在吹亮眼开播

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这周（5/27、5/28）无线月火《特别劳动监督官赵掌风》、《各位国民》皆未破自身收视，圆满落幕。有线新剧《风在吹》开播亮眼，挤下《Abyss》，成为有线收视第一。

无线月火收视排名不变，居冠的 MBC《特别劳动监督官赵掌风》分别以 6.5%~8.3% 、7.5%~8.3%，画下圆满句点。



公务人员是为人民服务。不是为财团、或特权服务。下周接档的是《检法男女2》，郑柔美、郑在咏、李伊庚、朴恩硕、史蒂芬妮•李主演。由《君主－假面的主人》导演卢道哲执导与《灰姑娘与四骑士》作家闵智恩、元英实合作打造。第二季是接续第一季剧情。

亚军的KBS2《各位国民》则以 4.6%~5.9%、6.3%~8.0% 成绩落幕。



下周接档的是《Perfume》申成禄、高媛熙、金旻奎、车艺莲主演。由《惩毖录》、《人偶之家》的金尚辉导演执导、崔贤玉作家执笔。此剧讲述把整个人生都奉献给家人，但最后却家破人亡、陷入绝望的中年女性，和想挑战爱情却没有勇气，一直畏畏缩缩的男人之间展开「人生第二次」爱情的故事。

最后吊车尾的 SBS《初次见面我爱你 》仍在基本收视范围徘徊，分别是 2.8%~3.5%、3.0% （ep15、16），算是比上周又下滑了点。



有线月火收视第一名换了JTBC新剧《风在吹》，首播3.598%，第2天再提升到4.024%，可以说是亮眼起跑。除了是甘宇成、金荷娜演绎到位外，描述男、女情感进入婚姻关系后心境的转变非常细腻、写实，也保存了点戏剧性的小梦幻。



tvN的《深渊(Abyss)》则呈现下滑状况，且出现最低收视。二天下来的成绩是2.365%、2.339%。如果主角是厉害的连锁杀人犯，至少也要有毛泰九那样帅的外型才能吸住眼球，干嘛把李成宰大叔搞成邋遢老头子？20190529



※ 以下有雷 ※

#《特别劳动监督官赵掌风》、《各位国民》都是描述韩国财团和国会议员挂勾，压榨民众等共犯贪渎行为已经伤及社会、国家。虽是戏剧创作，但某种程度也反映了人民痛恶、想改革的心。

#脸盲症的金英光醉酒好可爱。不太懂编导为什么把脸盲症写得像没脑子？一个大财团的本部长再怎么单纯，难道都听不出秘书的声音？都已经抓到孙基周破绽了，还能被搪塞过去？瞬间切换，或讲较多话时孙基周已经用了秘书声音、语气了，为什么还没警觉？

#每次甘大叔的戏角色一开始都很讨人厌，尤其诠释自私的嘴脸，都让人气得牙痒痒的。随著进展他又让然心痛、同情了。金荷娜为了顺利离婚，要闺蜜去勾引自己老公的那场戏太可爱了。

#觉得Abyss浪费了朴宝英演技、安孝燮颜值。原本我们都认为灵魂是善良、纯净，这部剧似乎想推掉这样的认知？可能是这样，才会消化不良。

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