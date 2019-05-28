TWICE定延剪短長髮！ 只露面了一次宣傳期的長髮說掰掰了~

TWICE定延剪短長髮！ 只露面了一次宣傳期的長髮說掰掰了~

明星   2019年5月28日   星期二12:05   Sani   15

想不到長髮形象維持了還不到半年，定延又一剪刀下去讓它變短了...... 大家覺得定延的新造型怎麼樣呢？

定延出道以來一直是短髮形象，在長髮飄飄的韓國愛豆圈中相當獨特，但其實她曾直言，自己也想嘗試長髮造型......

去年12月，TWICE發行第三張特別專輯《The year of "Yes"》時，定延就暗搓搓變成了中短髮：

今年4月發行第七張迷你專輯《FANCY YOU》時，終於變成長髮一把：

有粉絲替定延開心，但也有人善意地提議說：還是短髮的定延比較有辨識度，長髮反而無法突出她的獨特魅力......

大家覺得呢？

不知道是否受到這些影響？ 昨晚定延在TWICE的IG上PO出限時動態，表示已經剪短長髮，照片裡寫著「哢嚓」。 網友看到後表示：「定延怎樣都美」、「果然是短髮女神」、「定延想做的都去做吧！ 」

此外，TWICE本月25日、26日在首爾正式展開了世界巡演《TWICE WORLD TOUR 2019 TWICE LIGHTS》，接下來將在曼谷、馬尼拉、新加坡、LA、墨西哥、美國紐華克、芝加哥、吉隆坡舉辦10場演唱會， 期待舞台上閃亮的TWICE！

（圖源：TWICE SNS）

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留言/評論
  • ArWa Ho
    短髮 當初第一眼就分到她... 短髮辦識度超高 加上短髮真的要是精緻 漂亮才好看 短髮好看不是很容易的.....
    30分前
  • Summer Liu
    短髮女神....長髮...路人。抱歉~個人偏見。 短髮真的超正!!!!!!
    1小時前
  • Sue Yeung
    Aries LeePik Yu Chung
    1小時前
  • Su ChinFa
    短髮好
    1小時前
  • 黃建穎
    長髮真的有嫵媚到⋯短髮也是神正
    52分前
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