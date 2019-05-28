TWICE定延剪短长发！ 只露面了一次宣传期的长发说掰掰了~
明星 2019年5月28日 星期二12:05 Sani
想不到长发形象维持了还不到半年，定延又一剪刀下去让它变短了...... 大家觉得定延的新造型怎么样呢？
定延出道以来一直是短发形象，在长发飘飘的韩国爱豆圈中相当独特，但其实她曾直言，自己也想尝试长发造型......
去年12月，TWICE发行第三张特别专辑《The year of "Yes"》时，定延就暗搓搓变成了中短发：
今年4月发行第七张迷你专辑《FANCY YOU》时，终於变成长发一把：
有粉丝替定延开心，但也有人善意地提议说：还是短发的定延比较有辨识度，长发反而无法突出她的独特魅力......
大家觉得呢？
不知道是否受到这些影响？ 昨晚定延在TWICE的IG上PO出限时动态，表示已经剪短长发，照片里写著「哢嚓」。 网友看到后表示：「定延怎样都美」、「果然是短发女神」、「定延想做的都去做吧！ 」
此外，TWICE本月25日、26日在首尔正式展开了世界巡演《TWICE WORLD TOUR 2019 TWICE LIGHTS》，接下来将在曼谷、马尼拉、新加坡、LA、墨西哥、美国纽华克、芝加哥、吉隆坡举办10场演唱会， 期待舞台上闪亮的TWICE！
（图源：TWICE SNS）
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留言/评论
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短髮 當初第一眼就分到她... 短髮辦識度超高
加上短髮真的要是精緻 漂亮才好看 短髮好看不是很容易的.....
18分前
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短髮女神....長髮...路人。抱歉~個人偏見。
短髮真的超正!!!!!!
1小时前
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Aries LeePik Yu Chung
1小时前
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