回歸才2天活動就中斷！Berry Good隊長邰賀上傳親筆信，表示合約到期將中斷活動並退隊！
KPOP 2019年5月28日 星期二08:30 Yuan
Berry Good在25日發行了第三張迷你專輯《FANTASTIC》，但在回歸2天（27日），隊長邰賀在IG公開手寫信傳達退隊的消息，讓不少粉絲都非常震驚。
邰賀寫下：「大家好，我是Berry Good的隊長邰賀，向大家傳達兩個消息。第一是經過空白期後回歸的Berry Good，非常感謝大家的等待和支持。第二是我和JTG娛樂的合約到期，將會中斷Berry Good的活動並退隊。」
「非常感謝一直以來給予的關心和愛，因為沒能和粉絲一起覺得很遺憾。Berry Good的成員祚弦、徐律、世馨、高雲和我直到現在也為了夢想努力，為對方加油、鼓勵，以後也請多多關注和喜愛Berry Good。我以後會以新的樣貌回報大家的，對一直以來喜愛Berry Good的粉絲們，真心的感謝。」
Berry Good在2014年成立，期間經歷過成員的變動，多藝則因健康因素沒有參加這次的回歸。而JTG娛樂方面也表示：「因為邰賀合約到期，加上成員們都負傷，這次的專輯活動很難繼續進行，為一直等待我們的粉絲和相關人員傳達歉意。」
（圖：IG@taeha.yoo、JTG）
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