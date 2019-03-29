Kakao M瘋狂收購娛樂公司，孔劉&李棟旭&IU都到它旗下！

那麼四捨五入一下，大家都算是一家人啦！
Kakao M前身是LOEN娛樂，2008年收購了音源網站Melon，2016年被Kakao收購後於去年正式改名為Kakao M，專門負責制作娛樂contents和管理藝人活動。 去年先後收購了BH娛樂、J Wide Company和Management SOOP，而最近剛剛離開JYP的秀智也可能加入到SOOP旗下，讓大家對這個藝人規模超過100人的Kakao M瞬間多了不少關注， 那麼一起來看看間接歸屬於這個集體的藝人都有誰吧！
1. 孔劉
SOOP裡最有名的演員大概就是即將攜電影《82年生的金智英》和《徐福（暫定名）》回歸的孔劉，此外還有孔曉振、金材昱、全道嬿、徐玄振、鄭裕美、南志鉉等等，無不大名鼎鼎。
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2. IU
IU從練習生時期開始就在LOEN娛樂，期間續約了2次，現在已經是合作的第12年。
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3. 李棟旭
沒錯，李棟旭所屬的Starship娛樂也是Kakao M的子公司！ 最近他和劉寅娜的電視劇《觸及真心》大家都看了嗎？ 此外，同屬Starship的還有李光洙、林秀晶、柳演錫、MONSTA X和宇宙少女等等。
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4. 金泰梨
金泰梨是J Wide Company的演員，同公司的還有李相侖、金素妍、裴宗玉、崔丹尼爾等等。
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5. 李炳憲
李炳憲來自BH娛樂，目前正在拍攝新片《白頭山》、預計年底上映，同公司演員包括韓佳人、金高銀、劉智泰、高洙、韓孝周、秋瓷炫和於曉光夫婦等。
（圖源：KSD，各所屬社）
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