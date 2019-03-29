Kakao M疯狂收购娱乐公司，孔刘&李栋旭&IU都到它旗下！

那么四舍五入一下，大家都算是一家人啦！
Kakao M前身是LOEN娱乐，2008年收购了音源网站Melon，2016年被Kakao收购后於去年正式改名为Kakao M，专门负责制作娱乐contents和管理艺人活动。 去年先后收购了BH娱乐、J Wide Company和Management SOOP，而最近刚刚离开JYP的秀智也可能加入到SOOP旗下，让大家对这个艺人规模超过100人的Kakao M瞬间多了不少关注， 那么一起来看看间接归属於这个集体的艺人都有谁吧！
1. 孔刘
SOOP里最有名的演员大概就是即将携电影《82年生的金智英》和《徐福（暂定名）》回归的孔刘，此外还有孔晓振、金材昱、全道嬿、徐玄振、郑裕美、南志铉等等，无不大名鼎鼎。
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2. IU
IU从练习生时期开始就在LOEN娱乐，期间续约了2次，现在已经是合作的第12年。
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3. 李栋旭
没错，李栋旭所属的Starship娱乐也是Kakao M的子公司！ 最近他和刘寅娜的电视剧《触及真心》大家都看了吗？ 此外，同属Starship的还有李光洙、林秀晶、柳演锡、MONSTA X和宇宙少女等等。
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4. 金泰梨
金泰梨是J Wide Company的演员，同公司的还有李相仑、金素妍、裴宗玉、崔丹尼尔等等。
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5. 李炳宪
李炳宪来自BH娱乐，目前正在拍摄新片《白头山》、预计年底上映，同公司演员包括韩佳人、金高银、刘智泰、高洙、韩孝周、秋瓷炫和於晓光夫妇等。
（图源：KSD，各所属社）
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