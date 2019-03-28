隊長 RM 個人秀率先上場　BTS防彈少年團新專輯預告片公開啦！

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防彈少年團每次回歸前的概念預告片總搶先掀起熱烈討論，有別於近幾張專輯的隱晦風格，這次 RM 直接以一整首過癮痛快的饒舌歌曲來揭開序幕，內容依然圍繞對夢想與自我的辯證！

Big Hit Entertainment 今天（28 日）閃電釋出了防彈少年團最新專輯〈MAP OF THE SOUL : PERSONA〉的首波預告影片，公開不滿一小時就已吸引超過 50 萬人次觀看。



整支影片完全以 RM 作為主角，開門見山便拋出「我是誰」這個畢生命題，隨著俐落流暢的節奏開展，現實與自我間的矛盾拉扯接連湧現，一個個透過 RM 的 rap 響亮地打在耳邊，促使人們回首探討所追求的夢想、正在進行的一切以及對於自身的想法。

最初就是以嘻哈和饒舌路線起家的防彈少年團，近幾年來多次嘗試大幅轉型，在主打歌中融入時事、文化、傳統⋯⋯等元素並屢獲成功；這次他們令人驚喜地重拾招牌路線，以顯著成長的實力作為新專輯的第一條線索，毫無疑問地令人更期待〈MAP OF THE SOUL : PERSONA〉啦！



（照片與影片來源：Big Hit Entertainment）

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