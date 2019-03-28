一听就深陷！EXO Chen 首张个人专辑〈April, and a flower〉抢先听 MAMAMOO 演唱会又火速售罄 回归后第三冠入袋！ 这真的会喝饮料喝到饱！MEGA COFFEE王牌菜单：爆米花奶昔 音源强手脸红的思春期回归在即 最新主打歌 MV 预告公开！ 黄旼炫只身为 NU’EST 新专辑打头阵 官方手灯也即将上市！ 胜利因「散播非法拍摄照片」嫌疑被追加立案 Burning Sun股权结构公开 胜利前往警署前到美容院化全妆 院长澄清：只是简单整理了发型和遮了黑眼圈 YG娱乐开始删除胜利痕迹...BIGBANG合影被打马赛克！ 期待！赵震雄＆李荷妮有望携手演出新片《Black Money》 2018 年后月火剧话题性评价出炉 《耀眼》横跨各台勇夺冠军！ 李贞贤婚后也不休息 新片 4 月正式开拍！ 韩剧 本周无线、有线月火剧收视概况-赵德浩刷新落幕，读心小子刷新高 自制蜡烛送人竟是犯法？！朴娜莱节目内容引争议：「已回收全部礼物」 队长 RM 个人秀率先上场 BTS防弹少年团新专辑预告片公开啦！ 「能不能别问我理由借我1000万？」李洪基向圈内5位好友借钱！李升基的反应超搞笑XD SHINee Key部队储物柜贴的照片是谁？看完真的超催泪T^T 胜利化好全妆＆set好发型出席警局调查 韩国网友怒：「以为去作秀吗？」

防弹少年团每次回归前的概念预告片总抢先掀起热烈讨论，有别於近几张专辑的隐晦风格，这次 RM 直接以一整首过瘾痛快的饶舌歌曲来揭开序幕，内容依然围绕对梦想与自我的辩证！

Big Hit Entertainment 今天（28 日）闪电释出了防弹少年团最新专辑〈MAP OF THE SOUL : PERSONA〉的首波预告影片，公开不满一小时就已吸引超过 50 万人次观看。



整支影片完全以 RM 作为主角，开门见山便抛出「我是谁」这个毕生命题，随著俐落流畅的节奏开展，现实与自我间的矛盾拉扯接连涌现，一个个透过 RM 的 rap 响亮地打在耳边，促使人们回首探讨所追求的梦想、正在进行的一切以及对於自身的想法。

最初就是以嘻哈和饶舌路线起家的防弹少年团，近几年来多次尝试大幅转型，在主打歌中融入时事、文化、传统⋯⋯等元素并屡获成功；这次他们令人惊喜地重拾招牌路线，以显著成长的实力作为新专辑的第一条线索，毫无疑问地令人更期待〈MAP OF THE SOUL : PERSONA〉啦！



（照片与影片来源：Big Hit Entertainment）

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻