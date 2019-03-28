队长 RM 个人秀率先上场 BTS防弹少年团新专辑预告片公开啦！
KPOP 2019年3月28日 星期四08:31 施乃琪
防弹少年团每次回归前的概念预告片总抢先掀起热烈讨论，有别於近几张专辑的隐晦风格，这次 RM 直接以一整首过瘾痛快的饶舌歌曲来揭开序幕，内容依然围绕对梦想与自我的辩证！
Big Hit Entertainment 今天（28 日）闪电释出了防弹少年团最新专辑〈MAP OF THE SOUL : PERSONA〉的首波预告影片，公开不满一小时就已吸引超过 50 万人次观看。
整支影片完全以 RM 作为主角，开门见山便抛出「我是谁」这个毕生命题，随著俐落流畅的节奏开展，现实与自我间的矛盾拉扯接连涌现，一个个透过 RM 的 rap 响亮地打在耳边，促使人们回首探讨所追求的梦想、正在进行的一切以及对於自身的想法。
最初就是以嘻哈和饶舌路线起家的防弹少年团，近几年来多次尝试大幅转型，在主打歌中融入时事、文化、传统⋯⋯等元素并屡获成功；这次他们令人惊喜地重拾招牌路线，以显著成长的实力作为新专辑的第一条线索，毫无疑问地令人更期待〈MAP OF THE SOUL : PERSONA〉啦！
（照片与影片来源：Big Hit Entertainment）
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留言/评论
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真的超棒的，早期的風格卻更趨成熟，這次的專輯超令人期待的～
1小时前