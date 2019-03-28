「能不能別問我理由借我1000萬？」李洪基向圈內5位好友借錢！李昇基的反應超搞笑XD
明星 2019年3月28日 星期四08:15 Rui
相信小夥伴們都經歷過好友之間借錢的事情，其實即使是明星也有手頭緊的時候，這時他們也會向好友求助。
最近FTIsland成員李洪基就在V LIVE節目《核人脈同盟》中爆料了自己向5位好友借錢的故事。李洪基向李昇基、金賽綸、李施彥、BTOB鎰勳和N.Flying宰鉉發送了「能不能不要問我原因，直接借1000萬（韓幣，下同）給我」的訊息。
訊息發送之後，李洪基收到的大答覆是這樣的：
李施彥：現在？ 又是在做節目吧？ 王X蛋~（李施彥之前就曾被李洪基騙過一次，這次明顯嗅到了不一樣的味道~）
宰鉉：哥哥，我卡裡只有250萬，沒有關係的話我就轉給你~
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金賽綸：轉到你哪個帳戶裡？ （豪爽的妹妹！）
鎰勳：馬上就匯款，稍等~
看過以上幾人的答覆，大家紛紛羡慕李洪基真的是交對了朋友。
而李昇基的答覆看得大家忍俊不禁，他回復李洪基道：洪基啊，我也很著急，能不能不要問我原因，直接借2000萬（李昇基也是機靈XD）
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「圖：《核人脈同盟》截圖」
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