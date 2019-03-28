韓劇 本週無線、有線月火劇收視概況-趙德浩刷新落幕，讀心小子刷新高

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這週（3/25、3/26）無線月火全線收視上升，律師趙德浩刷新高落幕。有線新劇威基基2沒能接下前一檔的收視率，讀心小子就領先了。

無線月火上週掉最多的《鄰家律師趙德浩2：罪與罰》再度回升，以 6.7%~7.8%、7.9%~9.3% 不但刷新自身記錄，也擠下 SBS《獬豸》再次奪回冠軍寶座。這部劇由演技派朴信陽、高賢廷主演，從開播到結束，都沒能破10%，有點可惜。應該說再強的演員，沒有給力的劇本，也徒勞無功。



再次落到第二的SBS《獬豸》都較上週上揚，分別是 6.5%~6.8%、6.7%~7.4% ，期待下週破8%以上。



MBC《ITEM》也較上週回升，分別是 3.5%~3.7%、4.1%~4.4%。這週連接上開場的劇情，卻沒能飆高數字，也是可惜了。下週大結局。



有線tvN的《會讀心術的那小子》較上週回升2.349%、2.794% ，不但刷自身新高，也再次成為有線月火收視第一名。



而 JTBC 新劇《加油吧，威基基2》沒能承接上一檔的收視數字，以 2.118% 開播，第2天卻下滑到 1.769％ 。可劇情真的有搞笑，希望下週能回升。



※ 以下有雷 ※

#政治果然詭譎多變，左相李璟榮真的接受了世弟丁一宇的吳越同舟合作。路線不同，但都希望朝野安定，或者從此左相就一直支持世弟？還好，達文沒變心。這週怎麼都沒高雅羅的戲份？

#國一集團兄妹終於垮了，高賢廷算是求仁得仁，趙德浩律師也堅持了自己的信念、原則，繼續為弱勢出聲。

#ITEM 終於接上開場的劇情，朱智勛等人擋下一場災難。下週和金剛于對決，希望是救回姪女的大結局。

#會讀心小子開始接受有效率的讀心術訓練。不太懂為什麼要在解剖大體前說事情？

#威基基2 真的很搞笑，客廳天花板吊條腿，超嚇人的。暗戀1、2、3號報數，笑翻了。推荐給藍色心情的人收看。

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