【韓網熱帖】看完不笑算我輸！李伊庚在《加油吧威基基2》中的憋尿演技

哈哈哈哈哈，怎麼有人的喜劇演技宛如渾然天成呢？！

說的就是李伊庚。 李伊庚的新劇《和我老公結婚吧》正在播出，他飾演了女主角姜智媛（朴敏英 飾）的丈夫朴敏煥，為了保險金與外遇對象鄭秀敏聯手謀殺妻子，是個十足的大渣男。



其實對於李伊庚，更多觀眾的記憶還停留在《加油吧威基基》系列，爆笑演技感染了所有人。 有網友在theqoo上分享了李伊庚在《加油吧威基基2》中憋尿的演技，劇中的他是一名演員，出演古裝戲時突然來了尿意，於是夾著屁股，外八字走路使勁憋尿，看得網友們忍不住議論：



1. 哈哈哈哈，瘋了瘋了

2. 李伊庚，求你爆紅吧，真的太會演了，演技又好長得又帥，多拍些作品成為大明星吧

3. 威基基真的特別搞笑，因為李伊庚我一直在重刷

4. 第一季才是經典

5. 裡面所有的演員演技都超讚，尤其是李伊庚完全演活了角色

6. 啊哈，明天的下飯劇就看這部吧

7. 要被他這個姿勢笑死了

8. 這可是名場景之一

9. 威基基非常搞笑，笑瘋了簡直，李伊庚很會演

10. 李伊庚用渾身的細胞在演戲，《告白夫婦》裡也很獨特

11. 雖然通過綜藝展示才華很不錯，但麻煩你多演點戲吧

12. 只有看過威基基的人才知道，他絕對是演技之神

13. 威基基第一部非常經典，裡面還有金正賢憋屎，哈哈哈哈

14. 作為因為《學校2013》第一次認識李伊庚的人來說，每次看到這個場景都大受衝擊

15. 李伊庚你為什麼還不紅？為什麼？威基基全靠李伊庚，笑瘋了，連他不安分的手都很搞笑

16. 他在威基基里演技大爆發

17. 他真的是一位非常勇敢的演員，什麼都敢演

18. 這世上不應該有人沒看過威基基

原文：https://theqoo.net/square/3057760983

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞