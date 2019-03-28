韩剧 本周无线、有线月火剧收视概况-赵德浩刷新落幕，读心小子刷新高

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这周（3/25、3/26）无线月火全线收视上升，律师赵德浩刷新高落幕。有线新剧威基基2没能接下前一档的收视率，读心小子就领先了。

无线月火上周掉最多的《邻家律师赵德浩2：罪与罚》再度回升，以 6.7%~7.8%、7.9%~9.3% 不但刷新自身记录，也挤下 SBS《獬豸》再次夺回冠军宝座。这部剧由演技派朴信阳、高贤廷主演，从开播到结束，都没能破10%，有点可惜。应该说再强的演员，没有给力的剧本，也徒劳无功。



再次落到第二的SBS《獬豸》都较上周上扬，分别是 6.5%~6.8%、6.7%~7.4% ，期待下周破8%以上。



MBC《ITEM》也较上周回升，分别是 3.5%~3.7%、4.1%~4.4%。这周连接上开场的剧情，却没能飙高数字，也是可惜了。下周大结局。



有线tvN的《会读心术的那小子》较上周回升2.349%、2.794% ，不但刷自身新高，也再次成为有线月火收视第一名。



而 JTBC 新剧《加油吧，威基基2》没能承接上一档的收视数字，以 2.118% 开播，第2天却下滑到 1.769％ 。可剧情真的有搞笑，希望下周能回升。



※ 以下有雷 ※

#政治果然诡谲多变，左相李璟荣真的接受了世弟丁一宇的吴越同舟合作。路线不同，但都希望朝野安定，或者从此左相就一直支持世弟？还好，达文没变心。这周怎么都没高雅罗的戏份？

#国一集团兄妹终於垮了，高贤廷算是求仁得仁，赵德浩律师也坚持了自己的信念、原则，继续为弱势出声。

#ITEM 终於接上开场的剧情，朱智勋等人挡下一场灾难。下周和金刚于对决，希望是救回侄女的大结局。

#会读心小子开始接受有效率的读心术训练。不太懂为什么要在解剖大体前说事情？

#威基基2 真的很搞笑，客厅天花板吊条腿，超吓人的。暗恋1、2、3号报数，笑翻了。推荐给蓝色心情的人收看。

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