這不是「夏泰CP」和「初戀CP」嗎！金宣虎、安孝燮、金世正、文佳煐將出席2023 AAA

今（11）有消息，演員金宣虎、安孝燮、金世正與文佳煐確定出席Asia Artist Awards IN PHILIPPINES（以下簡稱2033 AAA），這組合讓不少《社內相親》、《加油吧威基基2》劇迷相當驚喜。

金宣虎、安孝燮、金世正與文佳煐將出席12月14日於菲律賓舉辦的2023 AAA，其中‎金宣虎先前已確定參加「2023 AAA Beginning Concert」開幕演唱會，會與金在中、黃旼炫、李濬榮與金永大共五名「男神」同場表演，而今宣布他和安孝燮、金世正與文佳煐會出席正式頒獎典禮，組合再次令人驚呼。

金宣虎和文佳煐2019年曾合作《加油吧威基基2》，兩人飾演彼此的初戀，又搞笑又甜蜜，曾被稱作「初戀CP」。他倆戲外也成為好友甚至多次再合作，如金宣虎客串文佳煐主演之《那個男人的記憶法》、合拍服飾品牌廣告，文佳煐也曾在金宣虎擔任班底的綜藝《兩天一夜4》聲音出演。



安孝燮和金世正就不用說了，兩個人去年合作的《社內相親》紅透半邊天，「夏泰CP」就此成為許多劇迷心中的夢幻組合，兩個人後來頻繁的合體亦屢次引起劇迷熱烈討論，如‎拍攝食品廣告、「MMA 2022」合體頒獎、年末演技大賞共同擔任主持人‎。



仔細一數，兩對CP都是「售後服務」多也佳的電視劇CP啊！這下子更期待2033 AAA了吧？時間就在12月14日。

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