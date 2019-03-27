超誇張！LM娛樂私自轉讓姜丹尼爾合約權利：收取數十倍授權費！

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LM公司私自轉賣專屬合約的權利，收取的錢財居然比支付給姜丹尼爾的合約金高出幾十倍，真的讓人傻眼！

昨日，姜丹尼爾的代理律師通過媒體發佈聲明，為幫助大家理解目前的合約糾紛狀況，公開了假處分申請的部分內容。

此前姜丹尼爾的法律代理人「律村」向法院提交了要求終止專屬合約的假處分申請，理由是LM公司在未經姜丹尼爾同意的情況下將專屬合約的各種權利有償轉讓給第三者：「姜丹尼爾和LM娛樂在2018年2月2日簽訂了專屬合約， 生效日期是2019年2月2日。 然而在2019年1月28日、專屬合約生效前，LM娛樂簽了另一份共同事業合約，將為姜丹尼爾製作contents、安排演藝活動等等全部權利都轉讓給第三者。」

「該合約的中心內容包括：『在專屬合約期限的5年內，將LM娛樂姜丹尼爾的音樂contents製作和流通權、演唱會及海外事業權、演藝活動交涉權等專屬合約中的核心權利全部獨家授予第三者』。」



「據確認，LM娛樂從第三者收取的合約金是LM娛樂支付給姜丹尼爾的專屬合約金的數十倍。 然而，姜丹尼爾事前並未通過LM娛樂得知上述合約的內容及簽訂事實，也沒有同意。」

姜丹尼爾得知該合約後多次要求LM娛樂做出修正，均未得到積極的答覆，這才決定採取法律措施。 假處分申請將於2019年4月5日在首爾中央地方法院開庭審理。 希望事情儘快得到解決，也讓姜丹尼爾儘快回到大家身邊吧！

*聲明原文在這裡*

（圖源：IG@daniel.k.here）

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