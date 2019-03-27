超夸张！LM娱乐私自转让姜丹尼尔合约权利：收取数十倍授权费！

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LM公司私自转卖专属合约的权利，收取的钱财居然比支付给姜丹尼尔的合约金高出几十倍，真的让人傻眼！

昨日，姜丹尼尔的代理律师通过媒体发布声明，为帮助大家理解目前的合约纠纷状况，公开了假处分申请的部分内容。

此前姜丹尼尔的法律代理人「律村」向法院提交了要求终止专属合约的假处分申请，理由是LM公司在未经姜丹尼尔同意的情况下将专属合约的各种权利有偿转让给第三者：「姜丹尼尔和LM娱乐在2018年2月2日签订了专属合约， 生效日期是2019年2月2日。 然而在2019年1月28日、专属合约生效前，LM娱乐签了另一份共同事业合约，将为姜丹尼尔制作contents、安排演艺活动等等全部权利都转让给第三者。」

「该合约的中心内容包括：『在专属合约期限的5年内，将LM娱乐姜丹尼尔的音乐contents制作和流通权、演唱会及海外事业权、演艺活动交涉权等专属合约中的核心权利全部独家授予第三者』。」



「据确认，LM娱乐从第三者收取的合约金是LM娱乐支付给姜丹尼尔的专属合约金的数十倍。 然而，姜丹尼尔事前并未通过LM娱乐得知上述合约的内容及签订事实，也没有同意。」

姜丹尼尔得知该合约后多次要求LM娱乐做出修正，均未得到积极的答覆，这才决定采取法律措施。 假处分申请将於2019年4月5日在首尔中央地方法院开庭审理。 希望事情尽快得到解决，也让姜丹尼尔尽快回到大家身边吧！

*声明原文在这里*

（图源：IG@daniel.k.here）

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