Apink 出道将满 8 周年 今年当然也有特别 fan song! EXO Chen 发片在即 当天突袭街头公开个人新歌! 【有片】这么快「胜利门」就被拍成电影了?还有刘亚仁&李秉宪&姜栋元联袂主演? Oh My Girl 出道近四年 终於要首度举行官方粉丝见面会! 绝对无法只听一遍⋯⋯李洪基 × 玟星的〈You, Clouds, Rain〉! 画的是自己?!网漫《女神降临》美女作家首度公开长相,网友惊为天人~ 明明是档综艺却非要拍出恐怖片效果!《大逃出2》的僵尸也太逼真了吧~ 超市也买的到的!意想不到的起司蛋糕~ [韩国专访]《钱力游戏》柳俊烈:我希望成为观众们不太熟悉的演员 福利也太好啦~朴载范自创公司AOMG帮助音乐寻梦人:旗下歌手全部赞不绝口! 仿佛服了3年兵役的任时完终於退伍了! 逆朝贡送粉丝咖啡车 孔刘向粉丝展示新买的东西~没想到却被经理人「无情」拉走XD 《新兴武官学校》团队遇车祸 INFINITE 圣圭确认未受伤 MOMOLAND 牌洗脑歌再度奏效 〈I’m So Hot〉回归后首冠迅速入袋! 【专访】朴志训继续亚巡行程:沿途收藏MAY&正式扬帆SOLO活动! 超夸张!LM娱乐私自转让姜丹尼尔合约权利:收取数十倍授权费!

