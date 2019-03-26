秀智與JYP合約在3月31日到期！將不會再與JYP續約，時隔9年轉投其他經紀公司！
明星 2019年3月26日 星期二14:18 Yuan
第一份合約到期後，秀智和JYP續約兩年，這次到期後不再續約，期待秀智之後的演員之路啦！
今日，有韓國媒體報導秀智將離開JYP，據悉秀智與JYP的合約將在本月（3月31日）到期，秀智不會再續約，將離開所屬9年的公司，轉投其他經紀公司。秀智與JYP第一份合約已在2017年3月到期，當時雙方簽訂為期兩年的續約。
JYP也發表官方立場：「3月31日之後與藝人秀智的專屬合約到期。對2010年至今，9年來一直同甘共苦，與JYP共同成長的秀智表示衷心的感謝，JYP之後也會為秀智應援。」隨後，有媒體報導，秀智將在4月正式轉投孔劉、孔曉振、全道嬿、鄭有美、徐玄振等人所屬的「Management SOOP」。
秀智在2010年作為miss A的成員出道，之後陸續出演了電視劇《夢想起飛Dream High》、《Big》、電影《建築學槪論》等，在點影中她以清新素顏演出而獲封「國民初戀」。作為歌手和演員在演藝界十分活躍，獲得了許多觀眾的喜愛。
另外，秀智和李昇基主演的SBS新劇《VAGABOND》，是一部100%事前製作的電視劇，目前正在進行拍攝中。而《VAGABOND》講述平凡生活著的男人，偶然捲入事故，進而揭露國家腐敗過程，預計在5月8日首播。
（圖：TVDaily、JYP、SBS）
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