秀智与JYP合约在3月31日到期！将不会再与JYP续约，时隔9年转投其他经纪公司！
明星 2019年3月26日 星期二14:18 Yuan
第一份合约到期后，秀智和JYP续约两年，这次到期后不再续约，期待秀智之后的演员之路啦！
今日，有韩国媒体报导秀智将离开JYP，据悉秀智与JYP的合约将在本月（3月31日）到期，秀智不会再续约，将离开所属9年的公司，转投其他经纪公司。秀智与JYP第一份合约已在2017年3月到期，当时双方签订为期两年的续约。
JYP也发表官方立场：「3月31日之后与艺人秀智的专属合约到期。对2010年至今，9年来一直同甘共苦，与JYP共同成长的秀智表示衷心的感谢，JYP之后也会为秀智应援。」随后，有媒体报导，秀智将在4月正式转投孔刘、孔晓振、全道嬿、郑有美、徐玄振等人所属的「Management SOOP」。
秀智在2010年作为miss A的成员出道，之后陆续出演了电视剧《梦想起飞Dream High》、《Big》、电影《建筑学槪论》等，在点影中她以清新素颜演出而获封「国民初恋」。作为歌手和演员在演艺界十分活跃，获得了许多观众的喜爱。
另外，秀智和李升基主演的SBS新剧《VAGABOND》，是一部100%事前制作的电视剧，目前正在进行拍摄中。而《VAGABOND》讲述平凡生活著的男人，偶然卷入事故，进而揭露国家腐败过程，预计在5月8日首播。
（图：TVDaily、JYP、SBS）
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