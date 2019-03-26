能唱更能跳！MAMAMOO 新歌舞蹈版與韓國知名舞團 1M 合作影片公開
影片才曝光不到一天立刻破２００萬觀看人次， MAMAMOO 就是屌啊～！（就算沒有炫麗的舞台，麻麻木依舊魅力無窮）
以最新主打歌《gogobebe》回歸樂壇的女團MAMAMOO，除了橫掃音源榜單外，目前已奪下兩個冠軍一位，不只在音樂上發光發熱，也是個大綜藝爭相邀請的對象。
不過，特別的是～這次首推出的「練習室」新歌舞蹈版，居然是跟韓國知名舞團1M（1MILLION Dance Studio）合作，對粉絲們來說可是一大驚喜，擁有千萬訂閱、實力超強的舞蹈教室，居然看到MAMAMOO登場啊～！這個操作真的讓人意想不到呢～！（畢竟1M幾乎展示老師或者學員的成果。）
▼片中可以看到MAMAMOO和1M的Mina Myoung老師（曾為秀智的《Yes No Maybe》編舞）合作，無不時地穿插其中，實力超群，瞬間變身成五人女團啊～！
不僅是歌唱實力受到肯定，MAMAMOO 舞蹈實力與魅力也絕對是一等一，大家喜歡這部影片嗎～！？
（圖自：1MILLION Dance Studio／官方）
MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞