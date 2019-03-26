能唱更能跳！MAMAMOO 新歌舞蹈版与韩国知名舞团 1M 合作影片公开
影片才曝光不到一天立刻破２００万观看人次， MAMAMOO 就是屌啊～！（就算没有炫丽的舞台，麻麻木依旧魅力无穷）
以最新主打歌《gogobebe》回归乐坛的女团MAMAMOO，除了横扫音源榜单外，目前已夺下两个冠军一位，不只在音乐上发光发热，也是个大综艺争相邀请的对象。
不过，特别的是～这次首推出的「练习室」新歌舞蹈版，居然是跟韩国知名舞团1M（1MILLION Dance Studio）合作，对粉丝们来说可是一大惊喜，拥有千万订阅、实力超强的舞蹈教室，居然看到MAMAMOO登场啊～！这个操作真的让人意想不到呢～！（毕竟1M几乎展示老师或者学员的成果。）
▼片中可以看到MAMAMOO和1M的Mina Myoung老师（曾为秀智的《Yes No Maybe》编舞）合作，无不时地穿插其中，实力超群，瞬间变身成五人女团啊～！
不仅是歌唱实力受到肯定，MAMAMOO 舞蹈实力与魅力也绝对是一等一，大家喜欢这部影片吗～！？
（图自：1MILLION Dance Studio／官方）
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