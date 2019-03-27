[韓國專訪]《錢力遊戲》柳俊烈：我希望成為觀眾們不太熟悉的演員

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先前柳俊烈在訪問中曾提到，自己選擇作品時首重「劇情趣味」，第二順位的重點即是「導演」。在電影《錢力遊戲》中柳俊烈與新銳導演朴努利合作，他也在訪問中暢談與本次合作的點滴。

「朴導演已經在電影界待了很久時間，也與許多很棒的人合作過。我覺得他有個優點就是非常善於溝通。」柳俊烈繼續說明令他吃驚的原因，「我表現出自己所認為的那個人物，但卻與導演的想法無法100％雷同，不過看到了《錢力遊戲》之後，我的想法與導演一致之處很多。我真的是覺得他是位非常善於溝通的導演。」



《錢力遊戲》在韓上映五日票房連續保持第一名，周六票房更一舉超過48萬觀影人次，每日票房占比更從36.3%上升到45.5%，擠下聲勢強勁的好萊塢大片《驚奇隊長》，拿下冠軍寶座。《錢力遊戲》將每日流動資金高達七兆韓元的汝矣島證券世界搬上了大銀幕，描述菜鳥經理人遇上神秘操盤手一夕致富，卻又因不法金融犯罪情事，被金融監督院與檢調盯上，充滿爾虞我詐，以及緊張刺激的對戰。由韓國一線演技派演員柳俊烈、劉智泰、趙宇鎮、鄭滿植以及金宰榮、元真兒等主演。



對於柳俊烈來說《錢力遊戲》也是一部別具意義的作品。柳俊烈在這部作品之中大約有90％的戲份，如果說柳俊烈帶領著這部電影也不為過，但柳俊烈覺得與其說他個人單獨出現在海報上，獨自扮演著帶領著這電影的角色，還有其他部分讓他覺得意義更為重大。



他說：「在拍攝這部電影時有些覺得很有意思的瞬間。“原來這就是拍電影的滋味啊〜”似乎明白了這個。我與一起拍攝電影的這些人們在現場度過的時光，真的比任何事都有趣。」柳俊烈更說以後拍攝其他的電影作品，也會提到他是因為《錢力遊戲》而懂得電影的滋味。



與其說柳俊烈在拍攝電影，不如說他主要以“製作出的表現”來演出。特別是《錢力遊戲》拍攝現場那種充滿熱情的氛圍本身就很好，所以與其說是角色特性，不如說是沉醉於拍攝現場的絕佳氣氛而完成這部作品。

柳俊烈為了得到自己所追求的，覺得有失有得也不錯，一邊拍攝《錢力遊戲》時，柳俊烈並沒有額外準備需要“裸露”的場面，但他說：「為了演出我內心所追求的鎰賢，覺得並不是要展現出他帥氣的身體。」鎰賢每天坐在證券公司上班，這樣的上班族如果身材過於健壯，柳俊烈覺得太沒有說服力了。「我想觀眾們應該注意的是劇情狀況，而不是我的身材，目前身材不是我所追求的，所以為了得到想要的效果而必須失去某些部分就是如此。」



柳俊烈對自己所選擇的道路，總是希望有更嶄新的解讀。他說：「不熟悉就太好了。」若習慣了那些對自己好的人，就會感覺不到自己是不是真的做得好，這樣一來部論是對自己或是對於觀眾們來說，想成為一個大家都不太熟悉的演員。「希望我總是能以令大家感到不太熟悉，有點新鮮的演員這種感覺來與觀眾們見面。」



《錢力遊戲》4月4日即將在台上映，也請大家來評價看看這個柳俊烈是否是你所熟悉的呢？

照片：showbox、車庫娛樂

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