[韩国专访]《钱力游戏》柳俊烈：我希望成为观众们不太熟悉的演员

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先前柳俊烈在访问中曾提到，自己选择作品时首重「剧情趣味」，第二顺位的重点即是「导演」。在电影《钱力游戏》中柳俊烈与新锐导演朴努利合作，他也在访问中畅谈与本次合作的点滴。

「朴导演已经在电影界待了很久时间，也与许多很棒的人合作过。我觉得他有个优点就是非常善於沟通。」柳俊烈继续说明令他吃惊的原因，「我表现出自己所认为的那个人物，但却与导演的想法无法100％雷同，不过看到了《钱力游戏》之后，我的想法与导演一致之处很多。我真的是觉得他是位非常善於沟通的导演。」



《钱力游戏》在韩上映五日票房连续保持第一名，周六票房更一举超过48万观影人次，每日票房占比更从36.3%上升到45.5%，挤下声势强劲的好莱坞大片《惊奇队长》，拿下冠军宝座。《钱力游戏》将每日流动资金高达七兆韩元的汝矣岛证券世界搬上了大银幕，描述菜鸟经理人遇上神秘操盘手一夕致富，却又因不法金融犯罪情事，被金融监督院与检调盯上，充满尔虞我诈，以及紧张刺激的对战。由韩国一线演技派演员柳俊烈、刘智泰、赵宇镇、郑满植以及金宰荣、元真儿等主演。



对於柳俊烈来说《钱力游戏》也是一部别具意义的作品。柳俊烈在这部作品之中大约有90％的戏份，如果说柳俊烈带领著这部电影也不为过，但柳俊烈觉得与其说他个人单独出现在海报上，独自扮演著带领著这电影的角色，还有其他部分让他觉得意义更为重大。



他说：「在拍摄这部电影时有些觉得很有意思的瞬间。“原来这就是拍电影的滋味啊〜”似乎明白了这个。我与一起拍摄电影的这些人们在现场度过的时光，真的比任何事都有趣。」柳俊烈更说以后拍摄其他的电影作品，也会提到他是因为《钱力游戏》而懂得电影的滋味。



与其说柳俊烈在拍摄电影，不如说他主要以“制作出的表现”来演出。特别是《钱力游戏》拍摄现场那种充满热情的氛围本身就很好，所以与其说是角色特性，不如说是沉醉於拍摄现场的绝佳气氛而完成这部作品。

柳俊烈为了得到自己所追求的，觉得有失有得也不错，一边拍摄《钱力游戏》时，柳俊烈并没有额外准备需要“裸露”的场面，但他说：「为了演出我内心所追求的镒贤，觉得并不是要展现出他帅气的身体。」镒贤每天坐在证券公司上班，这样的上班族如果身材过於健壮，柳俊烈觉得太没有说服力了。「我想观众们应该注意的是剧情状况，而不是我的身材，目前身材不是我所追求的，所以为了得到想要的效果而必须失去某些部分就是如此。」



柳俊烈对自己所选择的道路，总是希望有更崭新的解读。他说：「不熟悉就太好了。」若习惯了那些对自己好的人，就会感觉不到自己是不是真的做得好，这样一来部论是对自己或是对於观众们来说，想成为一个大家都不太熟悉的演员。「希望我总是能以令大家感到不太熟悉，有点新鲜的演员这种感觉来与观众们见面。」



《钱力游戏》4月4日即将在台上映，也请大家来评价看看这个柳俊烈是否是你所熟悉的呢？

照片：showbox、车库娱乐

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