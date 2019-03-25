[韓國專訪]《錢力遊戲》柳俊烈選擇作品的兩大要素：劇情趣味與導演

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才剛透過電影《飆風特警隊》與觀眾們見面的演員柳俊烈，即將於4月4日再度透過電影《錢力遊戲》回歸大螢幕，而今年他還有一部作品《戰鬥（暫譯）》也即將與觀眾們見面，這就是認真的柳俊烈演員。

《錢力遊戲》描述一位想成為有錢人的新進股票經理人鎰賢（柳俊烈飾），某天遇見了汝矣島被譽為神人的操盤手「號碼牌」（劉智泰飾）後，接觸到鉅額的交易作戰，而展開一連串的故事。柳俊烈談到自己選擇作品時，最重要的要素就是「趣味」。「劇本必須要有意思，讀了劇本就思考是否會想在電影院看這作品。」柳俊烈說著，接著第二順位的要素就是「導演」，他會衡量著他是否看過並欣賞導演的前作品。



不過柳俊烈所選擇演出的《錢力遊戲》，並沒有滿足他之前所提到的第二點，也就是「導演」，因為《錢力遊戲》的導演朴努利是一位新人導演，柳俊烈說：「雖然無法看到他的其他作品，但劇本中所描述的人物相當具有共鳴、主題意識，是可吸引大眾關心的故事。」這就是他選擇此作品的原因。





「鎰賢這人物讓我產生共鳴，只要觀眾也產生了共鳴，我想這電影就算是有了結果。」柳俊烈努力想做到這一點，鎰賢年少的夢想以及成為有錢人的意義所在，都希望貼近現實，他也將鎰賢的情感細膩面努力展現出來，「我為了以人物的眼神及表情能呈現出情感的變化而努力。」也請觀眾們期待他在《錢力遊戲》中的細膩表現。《錢力遊戲》將於4月4日正式在台上映。

照片：showbox，車庫娛樂

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