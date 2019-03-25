[韩国专访]《钱力游戏》柳俊烈选择作品的两大要素：剧情趣味与导演

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才刚透过电影《飙风特警队》与观众们见面的演员柳俊烈，即将於4月4日再度透过电影《钱力游戏》回归大萤幕，而今年他还有一部作品《战斗（暂译）》也即将与观众们见面，这就是认真的柳俊烈演员。

《钱力游戏》描述一位想成为有钱人的新进股票经理人镒贤（柳俊烈饰），某天遇见了汝矣岛被誉为神人的操盘手「号码牌」（刘智泰饰）后，接触到巨额的交易作战，而展开一连串的故事。柳俊烈谈到自己选择作品时，最重要的要素就是「趣味」。「剧本必须要有意思，读了剧本就思考是否会想在电影院看这作品。」柳俊烈说著，接著第二顺位的要素就是「导演」，他会衡量著他是否看过并欣赏导演的前作品。



不过柳俊烈所选择演出的《钱力游戏》，并没有满足他之前所提到的第二点，也就是「导演」，因为《钱力游戏》的导演朴努利是一位新人导演，柳俊烈说：「虽然无法看到他的其他作品，但剧本中所描述的人物相当具有共鸣、主题意识，是可吸引大众关心的故事。」这就是他选择此作品的原因。





「镒贤这人物让我产生共鸣，只要观众也产生了共鸣，我想这电影就算是有了结果。」柳俊烈努力想做到这一点，镒贤年少的梦想以及成为有钱人的意义所在，都希望贴近现实，他也将镒贤的情感细腻面努力展现出来，「我为了以人物的眼神及表情能呈现出情感的变化而努力。」也请观众们期待他在《钱力游戏》中的细腻表现。《钱力游戏》将於4月4日正式在台上映。

照片：showbox，车库娱乐

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