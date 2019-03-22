YG今日召開股東大會，只開了15分鐘！梁鉉錫連任代表製作人、親弟梁珉錫連任代表理事！
明星 2019年3月22日 星期五13:33 Yuan
股東大會前，梁珉錫也面對媒體表達立場，並提到會盡全力維護股東的利益。
BIGBANG前成員勝利因「Burning Sun夜店門」爆發出的種種醜聞而成為輿論焦點，在醜聞曝光後，YG娛樂的股價就開始暴跌近30％，不到一個月的時間，YG市值已經蒸發約2400億韓幣。
在今日，YG舉行了股東大會，在僅長15分鐘的會議上，梁鉉錫確定連任代表製作人；親弟梁珉錫連任YG、YG PLUS代表理事。股東大會前，梁珉錫面對媒體表達立場，針對目前YG接受國稅廳大規模的稅務調查，他表示：「目前正在接受調查，無法告知太多，我們非常重視社會責任的問題。」對於一系列的事件，導致股價暴跌等問題，梁珉錫也透露：「會盡全力維護股東的利益，日後也會按照日程的安排，努力提升股東們的權益。」
根據MBCNews報導，國稅廳正在對YG的「境外逃稅」嫌疑進行調查，同時也對梁鉉錫個人稅務問題也在進行調查中。據悉，YG在過去三年裡每年的銷售額在3000億韓幣左右，目前國稅廳方面懷疑YG將海外公演的收益縮水申報，將海外公演收益轉入旗下藝人收益中，以減少銷售額申報的可能性。
（圖：TVDaily、MBC）
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